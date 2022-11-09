文章日期：2022年11月9日 18:48
華僑永亨銀行公布，將港元最優惠利率由年息5.625%調升至年息5.875%，港元儲蓄存款利率亦有所調整，戶口結餘1萬元至100萬元存款利率為0.625%，100萬元以上為0.475%。
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