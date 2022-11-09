報導指，截至昨日中午，兩名債券持有人仍未收到建業一筆2023年到期票據的利息，而據彭博匯編數據顯示，該筆債券的應付利息總額為780萬美元，惟因該筆債息支付有30天寬限期內，故尚未構成債務違約。報導指，建業的投資者關係部門尚未回覆查詢。

至於正榮（6158）則公布，集團大多數物業項目的發展和進展仍按計劃進行，但由於不利的市場環境，集團仍面臨重大流動性壓力。考慮到集團目前緊張的流動性情況及為了公平對待所有債權人，集團預期本集團成員可能無法在到期時或在寬限期內履行其還款義務。如集團未能按期履行還款義務且無法及時與債權人達成解決方案，或會導致相關財務義務的加速履行或其他強制措施。但截至今日，公司未有收到其境外債權人的任何加速還款通知。

正榮指，為了進一步推動整體債務管理方案及與境外債權人進行透明的溝通，已進一步委任安邁融資顧問及安永作為其聯合財務顧問，以及委任盛德律師事務所作為其法律顧問。

公司又知悉一個由若干本公司境外票據持有人組成的債權人特別小組（AHG）已被成立，公司鼓勵AHG和其他境外債權人就整體債務管理方案的進展聯繫聯合財務顧問。

另一小型內房當代（1107）曾出現管理層替換，原主席張雷自11月9日起不再出任主席，但仍繼續擔任執董，主席一職將由總裁兼執董張鵬出任。

當代指，安排是體現了大股東和董事會對張鵬所代表的公司經營管理層的強烈信心和支持，並相信在張雷和張鵬的領導下，將有助於進一步提升公司應對現階段業務發展的能力，並帶領管理團隊為實現股東和債權人的最大利益而努力。

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