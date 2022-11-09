該集團指，營業額按年增長6%至17.7億美元，撇除匯率變動及收購因素影響，則按年增長11%，並有別於去年同期錄得自由現金流流出，變成自由現金流流入8000萬美元。當中汽車產品組別業務佔營業額79%，當中在美洲、歐洲及亞洲，汽車產品組別以固定匯率計算的營業額上升23%、8%及17%。工商用產品組別佔營業總額的21%，以固定匯率計算營業額較去年上半年下跌5%。

集團主席汪穗中展望，消費者信心減弱的影響已經從多個工商用產品組別的產品應用中體現，因此對部分分部需要檢討成本並減少資本投資。在北美洲和歐洲汽車行業，隨著利率上升和消費者愈趨謹慎，終端客戶的需求亦可能開始轉弱。中國汽車行業近期前景更可能很大程度上取決於政府是否採取新政策應對疫情和穩定房地產市場。因此，汽車產品組別的業務單位管理層優先考慮產生現金流、成本控制，並根據嚴格的資本回報標準加速部分產品線的合理化。

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