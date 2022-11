朱克伯格指出,Meta將會向美國被裁員工支付16周工資,另外按入職年資計算,每滿一年將額外獲得兩周工資,不設上限。公司亦會支付餘下所有有薪假期;受影響的員工將會收到下周二(15日)的員工限制股份,以及包括家屬的6個月醫療保健費用。此外,Meta將對持簽證的員工提供一些簽證寬限期,公司會提供移民專家協助。至於美國以外員工,朱克伯格說會按當地就業法盡快跟進,表示整體遣散細節跟上述相若。

事實上,投資者一直擔心Meta不斷上漲的成本和費用,該公司今年第三季的成本和支出按年增長19%至221億美元;期內銷售額則按年下跌4%至277.1億美元,營業收入也按年下跌46%至56.6億美元。截至今年9月底,Meta有逾87000名員工。

朱克伯格在信內表示,「這是一個悲傷的時刻,沒有辦法解決這個問題(This is a sad moment, and there’s no way around that.)」,又說「對於那些留下來的人,我知道這對你們來說也是一個艱難的時期(To those who are staying, I know this is a difficult time for you too. )」。他更認為Meta被嚴重低估,強調公司的核心業務是有史以來最賺錢的業務之一,未來潛力巨大。

受累於疫情及經濟放緩,近期美國科技業掀裁員風暴。創業公司資料庫Crunchbase資料顯示,自今年年初以來,科技業約有44,000名員工失業。

