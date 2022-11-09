facebook母企Meta（美：META）確定裁員消息，規模涉及13%或逾11000人。公司創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）今天向員工發信稱，Meta正裁減13%或逾11000名員工，同時透過節省開支成本及凍結招聘至明年首季，希望令公司變得更精簡、更高效，受影響的員工將會收到電郵通知。Meta盤前暫升約4%。
朱克伯格指出，Meta將會向美國被裁員工支付16周工資，另外按入職年資計算，每滿一年將額外獲得兩周工資，不設上限。公司亦會支付餘下所有有薪假期；受影響的員工將會收到下周二（15日）的員工限制股份，以及包括家屬的6個月醫療保健費用。此外，Meta將對持簽證的員工提供一些簽證寬限期，公司會提供移民專家協助。至於美國以外員工，朱克伯格說會按當地就業法盡快跟進，表示整體遣散細節跟上述相若。
事實上，投資者一直擔心Meta不斷上漲的成本和費用，該公司今年第三季的成本和支出按年增長19%至221億美元；期內銷售額則按年下跌4%至277.1億美元，營業收入也按年下跌46%至56.6億美元。截至今年9月底，Meta有逾87000名員工。
朱克伯格在信內表示，「這是一個悲傷的時刻，沒有辦法解決這個問題（This is a sad moment, and there’s no way around that.）」，又說「對於那些留下來的人，我知道這對你們來說也是一個艱難的時期（To those who are staying, I know this is a difficult time for you too. ）」。他更認為Meta被嚴重低估，強調公司的核心業務是有史以來最賺錢的業務之一，未來潛力巨大。
受累於疫情及經濟放緩，近期美國科技業掀裁員風暴。創業公司資料庫Crunchbase資料顯示，自今年年初以來，科技業約有44,000名員工失業。
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