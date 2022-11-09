惠譽今日宣布確認碧桂園主體評級為BB-，展望負面。但評級是反映內房行業資本市場持續低迷，限制了碧桂園的無抵押融資渠道並影響了該公司的財務靈活性。

但惠譽提到，碧桂園的合同銷售額或已於近月來企穩，並認為碧桂園可用現金餘額和內部現金生成能力，應能足以覆蓋該公司中期內到期的資本市場債務。

該行又提到，碧桂園的評級受到其強大市場地位、規模和多元化的支撐。碧桂園的中期內的流動性充裕，因為其可利用內部現金生成來償付其到期債務。不過基於商業原因，對碧桂園的評級已被撤回。

在上月底該行將碧桂園的長期外幣和本幣發行人違約評級、高級無抵押評級及其存續債券的評級自「BB+」下調至「BB-」，展望負面，並將上述所有評級移出負面評級觀察名單。

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