公司解釋，第三度淨虧損還包括非經營費用1.256億元，該部分非經營性費用主要來自美元走強，以及按美元計價子公司所持外幣貨幣價值重估所錄得的匯兌損失。

期內資本支出1.087億元，融資活動提供的現金為1.202億元。外幣存款兌美元的匯率變動造成了期末現金損失6270萬元。

百濟神州聯合創始人、董事長兼首席執行官歐雷強（John V. Oyler）示，公司第三季產品收入取得強勁增長，主要受惠自主研發的基石產品百悅澤和百澤安銷售額的提升。百悅澤已在全球超過55個市場獲批。

百濟神州今日收報112港元，跌2.3%。

其他報道

碧桂園再主動撤銷惠譽評級

機管局與珠海機場合作 辦「經珠港飛」客運服務

朱克伯格宣布Meta將裁員1.1萬人 凍結招聘延長至明年首季

據報建業未支付到期境外債息 正榮預期無法償付境外債務

德昌電機中期盈利跌四成至5600萬美元 派息維持每股0.17元

華僑永亨上調最優惠利率25點子至5.875厘

東風汽車10月銷量微升1.4% 首10月銷量跌3.8%

信利國際第三季純利倒退63% 首三季跌29%

馬斯克：每周工作量增至120小時 倘Twitter上軌道後比Tesla更易管理

舜宇10月手機鏡頭出貨量按年跌12.8％ 首10月跌14％

金輪天地境外債寬限期明屆滿 預告將違約不支付債息

livi bank推兩年定存最高4.5厘年息

領展將來出售項目或不賣斷 改與資本伙伴合作

北水24日流入斷纜 恒指跌198點 連跌兩日 創一周最大跌幅 多想雲僅升2%

境外投資者10月加速從內地市場撤資 本月外流趨勢未止

舜宇光學據報或加入三星S23供應鏈

招商永隆上調最優惠利率25點子至5.625厘

匯控據報準備明年在法國裁員230人

ZA Bank稅貸最低1.62厘 提早還款豁免手續費

大摩：全球基金或在明年重返內地資產 但金額大削四成