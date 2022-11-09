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美元強勢致匯兌損失 百濟神州上季虧損擴大至5.6億美元

百濟神州（6160）公布，截至今年9月底止第三季收入為3.876億（美元，下同），按年升87.8%，當中產品收入3.495億元，增長82%。經營虧損4.384億元；淨虧損擴大至5.576億元，每股虧損0.41元，每股美國存托股份（ADS）虧損5.39元。百濟神州去年同期淨虧損4.381億元，每股虧損0.36元，每股ADS虧損4.72元。

公司解釋，第三度淨虧損還包括非經營費用1.256億元，該部分非經營性費用主要來自美元走強，以及按美元計價子公司所持外幣貨幣價值重估所錄得的匯兌損失。

期內資本支出1.087億元，融資活動提供的現金為1.202億元。外幣存款兌美元的匯率變動造成了期末現金損失6270萬元。  

百濟神州聯合創始人、董事長兼首席執行官歐雷強（John V. Oyler）示，公司第三季產品收入取得強勁增長，主要受惠自主研發的基石產品百悅澤和百澤安銷售額的提升。百悅澤已在全球超過55個市場獲批。

百濟神州今日收報112港元，跌2.3%。

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