幣安放棄收購FTX的消息引發市場恐慌性拋盤，比特幣等加密貨幣繼續暴跌，比特幣跌破16000美元，創兩年來最低水平。Meta將裁員超過11,000人，並把招聘凍結期延長到明年第一季度末，收市報101.47元，升5.18%。

道瓊斯工業平均指數收跌646點，跌幅1.96%，報32513點。標普500指數收跌79點，跌幅2.08%，報3748點。納斯達克綜合指數收跌263點，或2.48%，報10353點。

迪士尼跌13.16%，報86.75美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累86點，而默沙東升0.09%，報101.59元，貢獻道指0.59點。

科技股方面，蘋果收市報134.87元，跌3.31%，谷歌母公司Alphabet收市報87.32元，跌1.77%，亞馬遜收市報86.14元，跌4.26%，Facebook收市報101.47元，升5.18%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.31%，報420點。德國DAX指數收跌0.17%，報13666點；法國CAC 40指數跌0.17%，報6430點；英國富時100指數收跌0.14%，報7296點。

美2年期10年期債息倒掛47.26基點至55.031基點，收報49.347基點，是10月31日後最窄。美3個月10年期債息倒掛2.537基點至16.122點。

道指曾跌最多2.06%，是10月7日後最大跌幅，收報32513.94點，是11月4日後收市新低。標指曾跌最多2.19%，是11月2日後最大跌幅，收報3748.57點，是11月3日後收市新低。納指曾跌最多2.56%，是11月2日後最大跌幅，低見10344.01點，是11月4日10262.93點後最低。收報10353.17點，是11月3日後收市新低。