個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.77%，折合報230.23元；阿里巴巴（9988）跌3.6%，折合報63.62元；美團（3690）跌3.8%，折合報138.82元；匯控（0005）跌0.91%，折合報42.61元；建行（0939）跌1.39%，折合報4.39元。

道期現升0.092%；標期現升0.13%；納期現升0.27%。日股現跌1.04%，韓股現跌0.35%，澳股現跌0.31%。

VIX指數隔晚升2.15%或0.55點，報26.09點。美2年期10年期債息現倒掛49.554基點，美3個月10年期債息現倒掛16.409基點。

紐油現升0%或0美元，報85.83美元；布油現跌2.84%或2.7美元，報92.65美元；金價現跌0%或0.06美元，報1706.68美元；LME 銅期貨隔晚跌0.13%或11美元，報8104.5美元。美國10年期債息現跌0.32%或0.0133厘，報4.079厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，瑞聲（2018）、華虹半導體（1347）、蔚來集團（9866）、日清食品（1475）、寶勝國際（3813）、中芯國際（0981）、譚仔國際（2217）、偉易達（0303）、裕元工業（0551）等。

銀娛（0027）第三季淨收益跌52%，LBITDA擴季擴大。

碧桂園服務（6098）以2.33億收購合富輝煌（6098）21.47%股權。

美聯（1200）收回「太子女」黃靜怡調任聯席主席建議。

天仁茗茶港代理賓仕國際（1705）盈喜，料半年多賺最多2.4倍。

美元強勢致匯兌損失，百濟神州（6160）上季虧損擴大至5.6億美元。

據報建業（0832）未支付到期境外債息，正榮（6158）預期無法償付境外債務。

德昌電機（0179）中期盈利跌四成至5600萬美元，派息維持每股0.17元。

東風汽車（0489）10月銷量微升1.4%， 首10月銷量跌3.8%。

信利國際（0732）第三季純利倒退63%，首三季跌29%。

舜宇（2382）10月手機鏡頭出貨量按年跌12.8％，首10月跌14％。

金輪天地（1232）境外債寬限期明屆滿， 預告將違約不支付債息。

領展（0823）將來出售項目或不賣斷，改與資本伙伴合作。

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