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FTX資金缺口80億 幣安放棄收購 或需申請破產 美SEC作出調查

彭博社引述消息報道，FTX創辦人兼行政總裁Sam Bankman-Fried告訴FTX.com的投資者，如果沒有現金注入，該公司將需要申請破產。另外，幣安撤回收購建議，以及美國證券交易委員會(SEC)調查FTX。

報道引述消息指，在幣安撤回收購建議之前，Bankman-Fried 告訴投資者，FTX面臨高達80億美元缺口，FTX正試圖以債務、股權或兩者結合的形式籌措救命錢。FTX代表拒絕置評。Bankman-Fried 承認，其公司存在嚴重的財務漏洞，選擇也有限。

在幣安撤回收購建議前，有關傳言已甚囂塵上，Bankman-Fried仍告訴投資者，趙長鵬準備放棄收購FTX的說法根本不是真的，但大約一個小時後，幣安表示它確實要放棄收購。

幣安在聲明中稱，「起初我們希望能夠支持FTX客戶，提供流動性，但問題超出了我們的掌控，愛莫能助」。

事件引發監管機構關注。美國證券交易委員會(SEC)、大宗商品期貨交易委員會(CFTC)正在調查FTX是否妥善處理了客戶資金，及其與Sam Bankman-Fried加密貨幣帝國中其他分支機構的關係，包括他旗下Alameda Research的關係。

市場擔心風暴會擴散下，數字資產價格暴跌。在幣安宣布放棄接盤後，比特幣跌破16,000美元，為兩年來的最低水平。

 

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