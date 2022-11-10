港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌7日，跌2.21點子至3.04315%，是10月24日後最低，當日報3.01685%。對上一次連跌7日是10月11日，當日拆息報2.3981%。
港元現報7.8499元貶值5點子，曾貶值最多5點子，報7.8499元，亦曾升值最多1點子，報7.8493元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌13.25點子至1.3331%；1星期HIBOR跌0.43點子至2.1281%；2星期HIBOR跌3.54點子至2.34089%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.65點子至4.82083%；6個月期HIBOR升1.93點子至5.14167%；12個月期HIBOR升3.02點子至5.48125%。
美元指數現報110.338貶值0.211點或0.19%。
美元1個月期LIBOR報3.85871%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8156%，連續3日擴闊，利差是2022年10月18日後最低，當日差距為-0.856%。
對上一次連續3日擴闊，是2022年10月04日，當日利差報-0.6035%。
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