美股隔晚下跌，FTX爆煲引發加密貨幣急跌，比特幣曾穿16000美元，亞股全線下跌，恒指今早低開220點見半日高位，低位跌413點，低見15945.2點，是11月4日15442.76點後最低。半日高低波幅193點。