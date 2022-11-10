美股隔晚下跌，FTX爆煲引發加密貨幣急跌，比特幣曾穿16000美元，亞股全線下跌，恒指今早低開220點見半日高位，低位跌413點，低見15945.2點，是11月4日15442.76點後最低。半日高低波幅193點。
恒指半日跌304點或1.86%，報16053點，大市成交金額558億元；國指跌118點或2.14%，報5416點。恒生科技指數收報3193點，跌2.65%。
藍籌股成交金額195.12億元，佔大市成交34.96%；科指成份股成交金額117.67億元，佔大市成交21.08%；國指成份股成交金額164.24億元，佔大市成交29.43%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、匯控（0005）拖累大市。領展（0823）、新地（0016）、舜宇（2382）貢獻恒指較多。
藍籌10隻升，62隻下跌，1隻無升跌。百威（1876）升2.03%，收報19.06元，是升幅最大的藍籌，宏橋（1378）跌8.36%，收報6.14元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，25隻下跌。升幅最大的是瑞聲（2018）收報18.3元，升9.98%；跌幅最大的是蔚來（9866）創上市新低，見71.4元，收報72.25元，跌10.86%。
恒指下試20天線(15905.41點)。科指下試10天線(3142.12點)。
北水南下合計淨流入24.85億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出21.01億元人民幣，較上日增加207.29%，連續第4日流出，累計流出106.1億元。
康希諾生物（6185）吸入用重組新冠病毒疫苗獲天津使用，曾升11%。收報116.8元，升8.96%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，瑞聲（2018）收報18.3元，升9.98%。華虹半導體（1347）收報24.05元，升0.21%。蔚來集團（9866）創上市新低，見71.4元，收報72.25元，跌10.86%。日清食品（1475）收報6.27元，升0.16%。寶勝國際（3813）收報0.445元，無升跌。中芯國際（0981）收報16.8元，跌1.64%。譚仔國際（2217）收報1.72元，跌2.82%。偉易達（0303）收報43.8元，跌2.01%。裕元工業（0551）收報8.29元，跌3.15%。
銀娛（0027）第三季淨收益跌52%，LBITDA擴季擴大。收報42.2元，跌1.86%。
碧桂園服務（6098）以2.33億收購合富輝煌（6098）21.47%股權。碧桂園服務收報10.94元，升1.11%。合富輝煌（0733）收報1.11元，跌8.26%。
美聯（1200）收回「太子女」黃靜怡調任聯席主席建議。收報0.55元，無升跌。
天仁茗茶港代理賓仕國際（1705）盈喜，料半年多賺最多2.4倍。收報0.295元，升25.53%。
美元強勢致匯兌損失，百濟神州（6160）上季虧損擴大至5.6億美元。收報109.7元，跌2.05%。
據報建業（0832）未支付到期境外債息，正榮（6158）預期無法償付境外債務。建業收報0.241元，跌1.23%。正榮（6158）收報0.26元，跌1.89%。
德昌電機（0179）中期盈利跌四成至5600萬美元，派息維持每股0.17元。收報9.12元，升0.33%。
東風汽車（0489）10月銷量微升1.4%， 首10月銷量跌3.8%。收報3.83元，跌3.28%。
信利國際（0732）第三季純利倒退63%，首三季跌29%。收報1.13元，升1.8%。
舜宇（2382）10月手機鏡頭出貨量按年跌12.8％，首10月跌14％。收報86.5元，升0.93%。
金輪天地（1232）境外債寬限期明屆滿， 預告將違約不支付債息。收報0.13元，無升跌。
領展（0823）將來出售項目或不賣斷，改與資本伙伴合作。收報50.75元，升1.91%。
破頂股包括，超大現代（0682）創52周高，見0.058元，收報0.033元，升3.13%。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，蔚來集團（9866）低見71.4元，收報72.25元，跌10.86%；新世紀醫療（1518）低見0.6元，收報0.6元，跌3.23%；寶尊電商（9991）低見8.88元，收報9.13元，跌12.21%；蔚來（9866）低見71.4元，收報72.25元，跌10.86%；稻草熊（2125）低見0.64元，收報0.66元，跌5.71%；龍皇（8493）低見0.042元，收報0.046元，無升跌；都市麗人（2298）低見0.159元，收報0.16元，跌4.19%；上坤（6900）低見0.03元，收報0.032元，跌17.95%；港龍中國地產（6968）低見0.4元，收報0.405元，跌51.79%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）低見4.698元，收報4.698元，跌1.92%。
12隻股份創52周低，其中十隻包括，朗廷－ＳＳ（1270）低見0.72元，收報0.73元，升1.39%；理文造紙（2314）低見2.31元，收報2.36元，跌5.98%；鱷魚恤（0122）低見0.147元，收報0.148元，跌1.99%；盛京銀行（2066）低見4.99元，收報6元，無升跌；數碼通（0315）低見3.81元，收報3.87元，升0.26%；康健（3886）低見0.32元，收報0.325元，跌4.41%；宏安（1222）低見0.041元，收報0.043元，跌2.27%；贏家時尚（3709）低見9.4元，收報9.44元，跌5.6%；澳能建設（1183）低見1.52元，收報1.54元，跌2.53%；力高集團（1622）低見1.6元，收報1.63元，無升跌。
異動股
上升異動股，包括，賓仕國際（1705）收報0.295元，升25.53%；明發（0846）收報0.385元，升20.31%；太陽國際（8029）收報0.24元，升20%；中泛控股（0715）收報0.019元，升18.75%；太和控股（0718）收報0.063元，升16.67%；賞之味（8096）收報0.395元，升12.86%；樂透互娛（8198）收報0.57元，升11.76%；太陽城集團（1383）收報0.086元，升11.69%；安能物流（9956）收報2.5元，升11.11%；愛高集團（0328）收報0.042元，升10.53%；福晟（0627）平上市低位0.01元，收報0.011元，升10%。
下跌異動股，包括，港龍中國地產（6968）創上市新低，見0.4元，收報0.405元，跌51.79%；傳遞娛樂（1326）見52周低0.06元，收報0.063元，跌18.18%；上坤（6900）創上市新低，見0.03元，收報0.032元，跌17.95%；德信中國（2019）創上市新低，見0.48元，收報0.51元，跌16.39%；瑞慈醫療（1526）收報0.375元，跌15.73%；弘陽地產（1996）創上市新低，見0.246元，收報0.248元，跌14.48%；開拓藥業（9939）收報0.65元，跌14.29%；泰和小貸（1915）收報2.04元，跌12.45%；中國有贊（8083）收報0.1元，跌12.28%；寶尊電商（9991）創上市新低，見8.88元，收報9.13元，跌12.21%；華大酒店（0201）收報0.096元，跌11.93%。
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