總裁兼執行董事唐均君表示，各大特色工藝平臺的市場需求持續飽滿，尤其是非易失性存儲器和功率器件。8英寸晶圓廠和12英寸晶圓廠均保持滿載運營，產品平均銷售價格按年、按季均有增長。期內，產能利用率達110.8%，按季升1.1%，按年跌0.1%。

唐均君表示，公司將繼續瞄準工業應用、汽車電子和新能源等新興市場，立足中國、服務全球，不斷在晶圓代工特色工藝領域開拓創新。並繼續全速推進12英寸產能擴充項目，深度融合全球集成電路產業鏈，提高核心競爭力，為客戶提供優質、可靠、高效、多元的全方位產品解決方案。

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