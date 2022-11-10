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華虹第三季收入創新高 純利升104% 第四季指引收入、毛利率均勝預測

華虹半導體（1347）公布，第三季收入再創新高達6.299億美元，按年增40%，略高過預期的6.259億美元；純利按年升104.5%、按季升23.8%，至1.039億美元，預期為1.028億美元。毛利率由去年同期的27.1%升至37.2%，高過預期的33%。資本支出4.287億美元，按年70%。公司預計第四季度收入6.30億美元，市場預期為6.131億美元；公司預計毛利率35%至37%，亦好過市場預期的30.5%。

總裁兼執行董事唐均君表示，各大特色工藝平臺的市場需求持續飽滿，尤其是非易失性存儲器和功率器件。8英寸晶圓廠和12英寸晶圓廠均保持滿載運營，產品平均銷售價格按年、按季均有增長。期內，產能利用率達110.8%，按季升1.1%，按年跌0.1%。

唐均君表示，公司將繼續瞄準工業應用、汽車電子和新能源等新興市場，立足中國、服務全球，不斷在晶圓代工特色工藝領域開拓創新。並繼續全速推進12英寸產能擴充項目，深度融合全球集成電路產業鏈，提高核心競爭力，為客戶提供優質、可靠、高效、多元的全方位產品解決方案。

 

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