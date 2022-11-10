余偉文表示，這批重量級金融人物亦善用留港的時間，多間金融機構在上周舉辦了數百場周邊會議和活動，讓來港的管理層與客戶、合作夥伴和員工會面。有利建立及鞏固人脈聯繫，亦能提振香港辦公室的員工士氣。他又指，出席峰會者今次訪港，不用再道聽途說有關香港的故事，而是自己去體驗、去感受、去見聞最真實、最全面、最立體的香港面貌。

余偉文稱，不少金融機構的負責人都表示，峰會令他們更有底氣，爭取近期在港舉行集團的董事會會議；亦有一些機構將邀請集團高層或重要的海外客戶和投資者訪港，有一些已經在籌備明年恢復在港舉行大型的國際性會議。

余偉文於文末再次感謝所有出席峰會的人，以及參與舉辦峰會的各個合作夥伴，並希望藉此宣傳「香港回來了」的訊息。

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