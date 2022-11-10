moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

余偉文：重量級人物出席峰會是用實際行動顯示對港及內地的重視

金管局總裁余偉文在匯思撰文，提及上周舉辦的國際金融領袖投資峰會在籌辦過程以至八號風球下遇到不少挑戰，但在多方支持下活動成功舉行。余偉文指，出席峰會的金融領袖皆為機構的最高決策者，不會貿然長途跋涉來港只為參加「畀臉派對」，他們願意花時間來到香港，是用實際行動顯示對香港及內地市場的重視，為香港復常後的業務發展作出部署。

余偉文表示，這批重量級金融人物亦善用留港的時間，多間金融機構在上周舉辦了數百場周邊會議和活動，讓來港的管理層與客戶、合作夥伴和員工會面。有利建立及鞏固人脈聯繫，亦能提振香港辦公室的員工士氣。他又指，出席峰會者今次訪港，不用再道聽途說有關香港的故事，而是自己去體驗、去感受、去見聞最真實、最全面、最立體的香港面貌。

余偉文稱，不少金融機構的負責人都表示，峰會令他們更有底氣，爭取近期在港舉行集團的董事會會議；亦有一些機構將邀請集團高層或重要的海外客戶和投資者訪港，有一些已經在籌備明年恢復在港舉行大型的國際性會議。

余偉文於文末再次感謝所有出席峰會的人，以及參與舉辦峰會的各個合作夥伴，並希望藉此宣傳「香港回來了」的訊息。

 

其他報道

恒指收市跌277點 北水轉流入 南水4日流出 成交跌穿千億 一個月最少

卡塔爾航空明年1月16起  多哈飛香港航班增至每周11班

匯豐報告：港人認為需590萬元為中產 物業投資仍屬保值首選 

admanGO：港第三季廣告開支為75億元 按年升4%

東瀛遊舉行招聘日擬聘百人 逾半為前線職位

HashKey Group獲證監會發牌營運虛擬資產交易平台 為香港第2家

滬指連跌三個交易日 創板指瀉1.8%

光大銀行首席業務總監張博據報受查

富力地產8筆境內債全部展期 涉135億人幣

匯豐調查：35%中產有計劃送子女到海外升學 40%首選英國