金管局總裁余偉文在匯思撰文，提及上周舉辦的國際金融領袖投資峰會在籌辦過程以至八號風球下遇到不少挑戰，但在多方支持下活動成功舉行。余偉文指，出席峰會的金融領袖皆為機構的最高決策者，不會貿然長途跋涉來港只為參加「畀臉派對」，他們願意花時間來到香港，是用實際行動顯示對香港及內地市場的重視，為香港復常後的業務發展作出部署。
余偉文表示，這批重量級金融人物亦善用留港的時間，多間金融機構在上周舉辦了數百場周邊會議和活動，讓來港的管理層與客戶、合作夥伴和員工會面。有利建立及鞏固人脈聯繫，亦能提振香港辦公室的員工士氣。他又指，出席峰會者今次訪港，不用再道聽途說有關香港的故事，而是自己去體驗、去感受、去見聞最真實、最全面、最立體的香港面貌。
余偉文稱，不少金融機構的負責人都表示，峰會令他們更有底氣，爭取近期在港舉行集團的董事會會議；亦有一些機構將邀請集團高層或重要的海外客戶和投資者訪港，有一些已經在籌備明年恢復在港舉行大型的國際性會議。
余偉文於文末再次感謝所有出席峰會的人，以及參與舉辦峰會的各個合作夥伴，並希望藉此宣傳「香港回來了」的訊息。
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