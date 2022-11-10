宏利在業績指出，香港年度化保費等值銷售額下降，是因為受香港客戶的理財決策意欲轉弱，以及澳門收緊防疫措施所影響。不過該行香港及澳門暫任行政總裁彭立志表示，危疾產品的年度化保費等值銷售額按年增長20%，佔比按年升9個百分點至28%，反映旗下產品組合進一步趨向以康健保障為主的產品。產品組合改善和更佳開支效益，帶動本港新造業務價值邊際利潤率創新高。

彭立志又表示，今年第三季內的年度化保費等值銷售額，連續錄得按月增幅。該行截至季末的代理人數目為11240人，按年增4%。按強積金管理資產計算，宏利市佔率為27%，為最大強積金供應商。宏利香港第三季核心盈利為2.17億美元，按年下跌13%。

2022年第三季的新造業務價值為5.14億加元（約29.85億港元），按固定匯率計算按年下跌6%，年度化保費等值銷售額為13.46億加元（約78.18億港元），按年下跌6%。期內該行核心盈利為13.22億加元（約76.78億港元），按年減少14%，純利亦為13.47億加元，按年減少15.39%。該行每股派息0.33加元（約1.92港元），按年持平。

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