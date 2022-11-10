是次聯合行動共有逾120名證監會人員和70名廉署人員參與，搜查共50個處所，當中逾20個處所由證監會和廉署進行聯合搜查。證監會及廉署取得的搜查令涵蓋的處所包括多家香港上市公司、證監會持牌經紀行的辦事處。

證監會表示，根據《證券及期貨條例》就與6間香港上市公司的股份或涉及「唱高散貨」計劃及其他市場失當行為有關的罪行，進行今次搜查。廉署就涉嫌觸犯《防止賄賂條例》所訂的貪污罪行，採取搜查及拘捕行動。

證監會表示，由於調查仍在進行當中，現階段不會作出進一步評論。

香港近年出現多宗涉及「微信女」的投資騙局，其中萬成金屬包裝（8291）今日發公告指，11月9日有監管機構進入其香港總部及主要營業地點，惟未見公司在香港辦事處的管理層，董事會認為公司業務及經營將正常進行，未受不利影響。

證監會在進行深入調查時，初步發現該集團的可疑交易活動後，除了涉及《證券及期貨條例》下特定的市場失當行為外，亦涉嫌觸犯貪污罪行，於是將個案轉介至廉署跟進，繼而展開是次聯合行動。集團涉嫌行賄經紀行負責人員及職員，協助配售股份以進行「唱高散貨」計劃。

證監會法規執行部執行董事魏弘福（Christopher Wilson）表示，打擊社交媒體「唱高散貨」是證監會其中一項首要執法工作，證監會對上市公司的股東、高層人員以至證監會持牌人積極參與「唱高散貨」計劃絕不姑息，因其失當行為損害到少數股東的權益以及香港金融市場的聲譽。

魏弘福又指，今次聯合行動展現證監會與廉署在打擊複雜及嚴重金融罪行方面的緊密合作，以保障投資大眾的利益及維持香港金融市場的廉潔穩健。