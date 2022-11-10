moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

金融壹帳通第三季虧損收窄至1.33億人幤

金融壹帳通（6638）公布截至9月底止第三季業績，虧損由去年同期2.7億元人民幣（下同）收窄至1.33億元，淨虧率亦由25.3%改善至12.4%。

據業績顯示，集團第三季整體收入錄得10.7億元，按年相若，其中獲客服務收入跌18.3%至9,371萬元。期內研發開支按年縮一成至2.87億元，研發開支佔收入比例降3.5個百分點至26.9%；銷售及營銷開支按年削28.2%至約9400萬元，一般及行政開支微減約1.8%至1.67億元。

總計2022財年首三季，壹帳通虧損6.95億元，去年同期為9.23億元；整體收入升13%至32.2億元。

董事長兼首席執行官沈崇鋒表示，第三季受宏觀環境、疫情封控等因素影響，部分業務受限，收入增速放緩，但撇除以上因素，集團其他產品保持良好增長。首席財務官羅永濤補充，第三季宏觀環境充滿挑戰，未來集團將重視拓展第三方客戶收入，及實現中期盈利。

壹帳通漲逾6%，收報2元。

其他報道

人行：10月社會融資規模增量按年減7097億人幣 M2增11.8%

微信女騙局︱證監廉署宣布拘捕8人 包括「唱高散貨」集團懷疑主腦

瑞聲：料明年手機出貨量穩中有升  部分內地廠房受疫情影響

蔚來第三季度淨虧損擴大至41.4億人幣 10月交付量年增1.7倍

丘鈦科技10月攝像頭模組銷量按年跌18%

越秀交通：購蘭尉高速資本借貸比率升至52.5％ 略高於業內水平仍屬安全

華夏恒指ESG ETF今上市 管理費0.15%

Uniqlo：看好中國市場 未來2個月開逾20家門店

偉易達半年多賺6.6% 中期息維持17美仙

黃敬凱妨礙搜查案判監禁兩周

友和發盈喜 料半年經調整純利將不少於1570萬元

宏利香港第三季新業務價值按年跌30%

余偉文：重量級人物出席峰會是用實際行動顯示對港及內地的重視

恒指收市跌277點 北水轉流入 南水4日流出 成交跌穿千億 一個月最少

卡塔爾航空明年1月16起  多哈飛香港航班增至每周11班

匯豐報告：港人認為需590萬元為中產 物業投資仍屬保值首選 

admanGO：港第三季廣告開支為75億元 按年升4%

東瀛遊舉行招聘日擬聘百人 逾半為前線職位

HashKey Group獲證監會發牌營運虛擬資產交易平台 為香港第2家

滬指連跌三個交易日 創板指瀉1.8%

光大銀行首席業務總監張博據報受查