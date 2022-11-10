據業績顯示，集團第三季整體收入錄得10.7億元，按年相若，其中獲客服務收入跌18.3%至9,371萬元。期內研發開支按年縮一成至2.87億元，研發開支佔收入比例降3.5個百分點至26.9%；銷售及營銷開支按年削28.2%至約9400萬元，一般及行政開支微減約1.8%至1.67億元。

總計2022財年首三季，壹帳通虧損6.95億元，去年同期為9.23億元；整體收入升13%至32.2億元。

董事長兼首席執行官沈崇鋒表示，第三季受宏觀環境、疫情封控等因素影響，部分業務受限，收入增速放緩，但撇除以上因素，集團其他產品保持良好增長。首席財務官羅永濤補充，第三季宏觀環境充滿挑戰，未來集團將重視拓展第三方客戶收入，及實現中期盈利。

壹帳通漲逾6%，收報2元。

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