金融壹帳通（6638）公布截至9月底止第三季業績，虧損由去年同期2.7億元人民幣（下同）收窄至1.33億元，淨虧率亦由25.3%改善至12.4%。
據業績顯示，集團第三季整體收入錄得10.7億元，按年相若，其中獲客服務收入跌18.3%至9,371萬元。期內研發開支按年縮一成至2.87億元，研發開支佔收入比例降3.5個百分點至26.9%；銷售及營銷開支按年削28.2%至約9400萬元，一般及行政開支微減約1.8%至1.67億元。
總計2022財年首三季，壹帳通虧損6.95億元，去年同期為9.23億元；整體收入升13%至32.2億元。
董事長兼首席執行官沈崇鋒表示，第三季受宏觀環境、疫情封控等因素影響，部分業務受限，收入增速放緩，但撇除以上因素，集團其他產品保持良好增長。首席財務官羅永濤補充，第三季宏觀環境充滿挑戰，未來集團將重視拓展第三方客戶收入，及實現中期盈利。
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