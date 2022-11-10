DFI指出，第三季的整體雜貨零售同比銷售額因出行限制帶來不利影響，北亞地區的同店銷售額按年持平，東南亞的銷售額就受放寬防疫措施令在家用餐減少所影響。集團指出，在通脹壓力下消費者信心減弱，第三季雜貨零售的整體盈利能力繼續受商品銷售成本、運營成本較高以及電商投資成本所影響。

集團便利店業務同店銷售按年有所增長，隨著放寬或取消防疫措施，港澳和新加坡的同店銷售有所改善，惟內地華南地區銷售繼續受防疫措施所影響。健康和美容業務方面，第三季同店銷售按年錄得雙位數字增長，當中香港的萬寧銷售表現強勁，主要受惠於門店執行效率及市佔率上升。

集團又指，持股50%的美心集團第三季盈利較上半年錄得顯著改善，主要受惠於餐廳人流增加，以及月餅銷售良好，盈利能力按年持平。

集團又指，雖然第三季財務表現較上半年有所改善，不過持續的行動限制、邊境管制和通脹壓力，將繼續對業務產生重大不利影響，料下半年利潤將較上半年顯著改善，惟仍低於去年同期，拖累全年利潤將大大低於2021年表現。

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