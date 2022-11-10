moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

DFI：人流增加及月餅暢銷 美心第三季盈利顯著改善

惠康、7-11、萬寧的母企DFI零售集團（前稱牛奶國際）公布，截至今年9月底止第三季業績，基本利潤較上半年有所改善，旗下健康及美容、便利店及IKEA業務的可比較銷售較上半年出現強勁增長，惟三個部門的表現被雜貨零售業務盈利下滑所抵消。

DFI指出，第三季的整體雜貨零售同比銷售額因出行限制帶來不利影響，北亞地區的同店銷售額按年持平，東南亞的銷售額就受放寬防疫措施令在家用餐減少所影響。集團指出，在通脹壓力下消費者信心減弱，第三季雜貨零售的整體盈利能力繼續受商品銷售成本、運營成本較高以及電商投資成本所影響。

集團便利店業務同店銷售按年有所增長，隨著放寬或取消防疫措施，港澳和新加坡的同店銷售有所改善，惟內地華南地區銷售繼續受防疫措施所影響。健康和美容業務方面，第三季同店銷售按年錄得雙位數字增長，當中香港的萬寧銷售表現強勁，主要受惠於門店執行效率及市佔率上升。

集團又指，持股50%的美心集團第三季盈利較上半年錄得顯著改善，主要受惠於餐廳人流增加，以及月餅銷售良好，盈利能力按年持平。

集團又指，雖然第三季財務表現較上半年有所改善，不過持續的行動限制、邊境管制和通脹壓力，將繼續對業務產生重大不利影響，料下半年利潤將較上半年顯著改善，惟仍低於去年同期，拖累全年利潤將大大低於2021年表現。

其他報道

金融壹帳通第三季虧損收窄至1.33億人幤

人行：10月社會融資規模增量按年減7097億人幣 M2增11.8%

微信女騙局︱證監廉署宣布拘捕8人 包括「唱高散貨」集團懷疑主腦

瑞聲：料明年手機出貨量穩中有升  部分內地廠房受疫情影響

蔚來第三季度淨虧損擴大至41.4億人幣 10月交付量年增1.7倍

丘鈦科技10月攝像頭模組銷量按年跌18%

越秀交通：購蘭尉高速資本借貸比率升至52.5％ 略高於業內水平仍屬安全

華夏恒指ESG ETF今上市 管理費0.15%

Uniqlo：看好中國市場 未來2個月開逾20家門店

偉易達半年多賺6.6% 中期息維持17美仙

黃敬凱妨礙搜查案判監禁兩周

友和發盈喜 料半年經調整純利將不少於1570萬元

宏利香港第三季新業務價值按年跌30%

余偉文：重量級人物出席峰會是用實際行動顯示對港及內地的重視

恒指收市跌277點 北水轉流入 南水4日流出 成交跌穿千億 一個月最少

卡塔爾航空明年1月16起  多哈飛香港航班增至每周11班

匯豐報告：港人認為需590萬元為中產 物業投資仍屬保值首選 

admanGO：港第三季廣告開支為75億元 按年升4%

東瀛遊舉行招聘日擬聘百人 逾半為前線職位

HashKey Group獲證監會發牌營運虛擬資產交易平台 為香港第2家

滬指連跌三個交易日 創板指瀉1.8%