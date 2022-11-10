根據前三季度業績和第四季度指引中值，公司全年收入預計約73億元，按年增長 34%，毛利率約38%。全年資本支出計劃從50億元上調到66億元。

關於近期美國更新修訂的出口管制規則，中芯表示，新規對公司的生產運營有不利影響，公司與供應商保持密切溝通，對新規中一些概念的厘清以及對公司的影響評估工作仍在持續進行中。中芯續指，結合當前宏觀經濟的走勢和去庫存的節奏，未看到行業有復蘇的跡象，由於這一次周期疊加多重複雜的外部因素，調整持續時間可能更長。

中芯今日收報16.68港元，全日跌2.3%。

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