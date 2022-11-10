中芯國際（0981）公布第三季業績，銷售收入按年升34.7%至19.07億元（美元，下同），按季升0.2%。中芯管理層表示，第三季出貨量略有下降，但平均銷售單價因產品組合優化略有上升。毛利按年升58.6%至7.42億元，按季跌1.1%。季內毛利率38.9%，按季跌0.5個百分點，按年升5.8個百分點。中芯指，由於外部需求下行，內部部分工廠進行維修，產能利用率為 92.1%，較上季度下跌5個百分點。中芯給出第四季業績指引，受手機、消費領域需求疲弱，疊加部分客戶需要緩衝時間解讀美國出口管制新規而帶來的影響，料第四季銷售收入按季跌13%至15%，毛利率介乎30%至32%之間。
根據前三季度業績和第四季度指引中值，公司全年收入預計約73億元，按年增長 34%，毛利率約38%。全年資本支出計劃從50億元上調到66億元。
關於近期美國更新修訂的出口管制規則，中芯表示，新規對公司的生產運營有不利影響，公司與供應商保持密切溝通，對新規中一些概念的厘清以及對公司的影響評估工作仍在持續進行中。中芯續指，結合當前宏觀經濟的走勢和去庫存的節奏，未看到行業有復蘇的跡象，由於這一次周期疊加多重複雜的外部因素，調整持續時間可能更長。
中芯今日收報16.68港元，全日跌2.3%。
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