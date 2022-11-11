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通脹遜預期 美股創兩年最大升幅 道指升1201點 美元、債息跌 息差倒掛擴大

美國通脹遜預期，整體通脹7.7%為1月以來最低，激發市場憧憬聯儲局放慢加息步伐，美股飈升，創兩年最大升幅，科技股成最大贏家。加息步伐放慢，美匯指數曾跌最多2.56%，是2015年3月18日後最大，低見107.714，是9月13日後最低。美債息全線下跌逾20基點，跌最多的是5年期國債，跌30.34個基點，報3.9375%。不過，息差倒掛則擴大。

股匯債表現

道指曾升最多3.73%，是2020年11月9日後最大升幅，曾高見33727.73點，是8月19日33904.69點後最高。收市報33715.37點，是8月18日後收市新高，當日報33999.04點。

標指曾升最多5.6%，是2020年4月6日後最大升幅，高見3958.33點，是9月15日3959.14點後最高。收市報3956.37點，是9月12日後收市新高，當日報4110.41點。

納指曾升最多7.4%，是2020年4月6日後最大升幅，高見11119.12點，是11月1日11156.35點後最高。收市報11114.15點，是10月25日後收市新高，當日報11199.12點。

美匯指數曾跌最多2.56%，是2015年3月18日後最大降幅，低見107.714，是9月13日107.68後最低。收市報108.206，是8月19日後收市新低。

美國10年期債息由數據公布前的4.1154%，跌至3.805%，是10月6日3.7268%後最低，收報3.8125%，是10月5日後收市新低。

美3個月10年期債息倒掛，波幅9.542基點至37.684基點，後者是2019年9月9日後最闊，收報36.535基點，是2019年9月6日後收市新低。

美2年期10年期債息倒掛，波幅41.222基點(是10月31日後最窄)至60.554點(是11月4日後最闊)，收報52.381基點

道瓊斯工業平均指數收漲1201點，升幅3.7%，報33715點。標普500指數收漲207點，升幅5.55%，報3956點。納斯達克綜合指數收漲760點，或7.36%，報11114點。

家得寶升8.7%，報311.7美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻164點，而麥當勞跌0.69%，報275.88元，拖低道指12點。

科技股方面，蘋果收市報146.87元，升8.89%，谷歌母公司Alphabet收市報93.94元，升7.58%，亞馬遜收市報96.63元，升12.17%，Facebook收市報111.87元，升10.24%。

歐洲STOXX 600指數收漲2.75%，報431點。德國DAX指數收漲3.52%，報14146點；法國CAC 40指數漲1.97%，報6556點；英國富時100指數收漲1.09%，報7375點。

 