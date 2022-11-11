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港股ADR升646點 夜期高水738點 新秀麗業績 子不語上市

美股向上，港股ADR升646點或3.86%，報16727點，即月恒指夜期升743點，報16819點，夜期高水738點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升6.79%，折合報247.11元；阿里巴巴（9988）升8.53%，折合報68.37元；美團（3690）升7.87%，折合報153.07元；匯控（0005）升2.75%，折合報43.67元；建行（0939）升1.79%，折合報4.47元。

道期現升0.097%；標期現升0.08%；納期現升0.13%。日股現升2.49%，韓股現升2.95%，澳股現升2.69%。

VIX指數隔晚跌9.81%或2.56點，報23.53點。美2年期10年期債息現倒掛52.381基點；美3個月10年期債息現倒掛36.535基點。

紐油現跌0.04%或0.03美元，報86.43美元；布油現升1.1%或1.02美元，報93.67美元；金價現跌0.13%或2.34美元，報1753.11美元；LME 銅期貨隔晚升2.06%或167美元，報8271.5美元。美國10年期債息現升0%或0厘，報3.8125厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，佳明集團（1271）、新秀麗（1910）、諾誠健華（9969）等。

子不語（2420）上市，定價7.86元。

中移動（0941）：明年派息比率提高至70%以上。

中芯（0981）上季收入升35%，新美國晶片禁令料第四季收入按季跌13%至15%。

金融壹帳通（6638）第三季虧損收窄至1.33億人幤。

人行：10月社會融資規模增量按年減7097億人幣，M2增11.8%。

瑞聲（2018）：料明年手機出貨量穩中有升， 部分內地廠房受疫情影響。

蔚來（9866）第三季度淨虧損擴大至41.4億人幣，10月交付量年增1.7倍。

丘鈦科技（1478）10月攝像頭模組銷量按年跌18%。

越秀交通（1052）：購蘭尉高速資本借貸比率升至52.5％，略高於業內水平仍屬安全。

迅銷（6288）旗下Uniqlo：看好中國市場，未來2個月開逾20家門店。

偉易達（0303）半年多賺6.6%，中期息維持17美仙。

友和（2347）發盈喜，料半年經調整純利將不少於1570萬元。

宏利（0945）香港第三季新業務價值按年跌30%。

 

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