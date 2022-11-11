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譚仔中期少賺40% 利潤率、中港餐廳日均收益急跌

譚仔國際（2217）公布，中期純利減少40%，至8277.5萬元，期間收益升6.8%，而利潤率則由11.7%降至6.6%，不派中期息。

主席兼行政總裁劉達民稱，雖然消費氣氛在經濟疲軟下受挫，但收益已按季度回升，預計隨著社交距離政策逐步放寬，這股增長動力將會延續至截至2023財年下半年。

劉達民稱，正探索與控股股東Toridoll Holdings Corporation（「Toridoll日本」）旗

下的品牌合作，把握增長機遇及優化成本控制。

業績顯示，香港分部經營溢利按年跌24.1%至2.32億元，而中國內地及海外市場則虧損擴大462.5%至1687萬元。經營利潤率方面，香港由26.4%降至19.4%，中國內地及海外市場則由虧損率13.4%擴大至26.6%

經營利潤率下降，主要由於(i)所使用食品及飲料成本佔收益的百分比增加，原因為食物成本上漲；(ii)手續費用佔收益的百分比增加，原因為交付平台於2022年上半年提供更優惠費率；(iii)耗材及包裝開支、使用權資產折舊、租金及相關開支佔收益的百分比增加，原因為餐廳表現不佳；及(iv)廣告及推廣佔收益的百分比增加，原因為進入日本市場的廣告成本及在中國大陸、新加坡及香港的市場營銷及品牌推廣開支普遍增加。

公司指，雖然疫情影響整體收益，但香港業務仍保持19.4%的穩定利潤率，與COVID-19之前的水平相若，收益表現在第二季已回升至與第五波疫情前相若水平。上半年如期完成開店目標，大部分新餐廳亦達致收益目標。

上半年，分別在香港、中國內地、新加坡及日本開設19間、9間、5間及2間新餐廳，截至9月底，全球的餐廳總數達到208間。

可比較餐廳的整體收益跌8.5%至10.19億元。香港的可比較餐廳收益跌9.0%至10.04億元。新加坡的可比較餐廳收益升44.1%至1542萬元，其證諸於日均每餐廳收益及日均每座位售出碗數均見上升。

顧客人均消費方面，香港由59.5元升至61.1元，內地由61.8元跌至89.1元，新加坡由85元跌至82.7元，日本則為64.1元。

日均每座位售出碗數，香港由6.8降至6，內地由6.4跌至3.1，新加坡由2.4升至4.4，日本則為5.2。

日均每餐廳收益，香港由43546元降至38581元，內地由30643元降至11540元，新加坡由19494元升至25511元，日本則為20265元。

整體員工成本升13%至4.05億元。

存貨周轉天數由10.4天增加至11.2天。

廣告及宣傳開支增加37.7%至2520萬元。

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