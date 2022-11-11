moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指高開1039點 創1個月高 10天線升穿20天線 科指升9.9%升穿50天線

恒指今早高開1039點或6.47%，報17120點，是10月11日後最高。大市成交金額33億元；國指今早高開368點或6.81%，報5785點。恒生科技指數開市報3487點，升9.91%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。恒安（1044）、宏橋（1378）、恒隆地產（0101）拖累大市。

藍籌72隻升，0隻下跌，1隻無升跌。李寧（2331）升14.94%，報58.1元，是升幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報80.9元，升15%；跌幅最大的是中芯（0981）開市報17.2元，升3.12%。

恒指10天線(16018.29點)升穿20天線(15933.4點)，上試50天線(17262.96點)。科指升穿50天線(3477.9點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，佳明集團（1271）無成交，報4.25元。新秀麗（1910）開市報18.82元，升4.56%。諾誠健華（9969）開市報11.7元，升8.94%。

子不語（2420）上市，定價7.86元。開市報8.36元，升6.36%。

中移動（0941）：明年派息比率提高至70%以上。開市報49.5元，升2.48%。

中芯（0981）上季收入升35%，新美國晶片禁令料第四季收入按季跌13%至15%。開市報17.2元，升3.12%。

金融壹帳通（6638）第三季虧損收窄至1.33億人幤。無成交，報2元。

人行：10月社會融資規模增量按年減7097億人幣，M2增11.8%。建行（0939）開市報4.49元，升2.28%；工商銀行（1398）開市報3.64元，升2.25%。

瑞聲（2018）：料明年手機出貨量穩中有升， 部分內地廠房受疫情影響。開市報19.48元，升11.95%。

蔚來（9866）第三季度淨虧損擴大至41.4億人幣，10月交付量年增1.7倍。開市報80.9元，升15%。

丘鈦科技（1478）10月攝像頭模組銷量按年跌18%。開市報3.88元，升6.01%。

越秀交通（1052）：購蘭尉高速資本借貸比率升至52.5％，略高於業內水平仍屬安全。開市報3.15元，升2.27%。

迅銷（6288）旗下Uniqlo：看好中國市場，未來2個月開逾20家門店。無成交，報44.95元。

偉易達（0303）半年多賺6.6%，中期息維持17美仙。開市報45元，升3.21%。

友和（2347）發盈喜，料半年經調整純利將不少於1570萬元。無成交，報0.79元。

宏利（0945）香港第三季新業務價值按年跌30%。開市報131.1元，升2.66%。

破頂股表現

破頂股包括，呷哺呷哺（0520）創52周高，見6.47元，開市報6.47元，升6.59%；先聲藥業（2096）創52周高，見13.06元，開市報13.06元，升5.83%。

異動股

上升異動股，包括，蔚來集團（9866）開市報80.9元，升15%；海倫司（9869）開市報11.82元，升14.98%；嗶哩嗶哩（9626）開市報91.15元，升14.94%；李寧（2331）開市報58.1元，升14.94%；康希諾生物（6185）開市報134.7元，升14.93%；龍湖（0960）開市報16.2元，升14.89%。

下跌異動股，包括，華新手袋（2683）開市報0.4元，跌11.11%；九龍倉集團（0004）開市報26.1元，跌3.15%；勵駿（1680）平上市低位0.19元，開市報0.19元，跌2.56%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位4.68元，開市報4.698元，跌1.92%；看通集團（1059）開市報0.48元，跌1.03%；安樂工程（1977）開市報1.02元，跌0.97%；山高控股（0412）開市報4.54元，跌0.44%；俄鋁（0486）開市報4.04元，跌0.25%；AEON信貸（0900）開市報4.64元，跌0.22%；中國互聯網投資（0810）開市報13.82元，跌0.14%。

 

其他報道

譚仔中期少賺40% 利潤率、中港餐廳日均收益急跌

港股ADR升646點 夜期高水738點 新秀麗業績 子不語上市

通脹遜預期 美股創兩年最大升幅 道指升1201點 美元、債息跌 息差倒掛擴大