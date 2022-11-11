恒指今早高開1039點或6.47%，報17120點，是10月11日後最高。大市成交金額33億元；國指今早高開368點或6.81%，報5785點。恒生科技指數開市報3487點，升9.91%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。恒安（1044）、宏橋（1378）、恒隆地產（0101）拖累大市。
藍籌72隻升，0隻下跌，1隻無升跌。李寧（2331）升14.94%，報58.1元，是升幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是蔚來（9866）開市報80.9元，升15%；跌幅最大的是中芯（0981）開市報17.2元，升3.12%。
恒指10天線(16018.29點)升穿20天線(15933.4點)，上試50天線(17262.96點)。科指升穿50天線(3477.9點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，佳明集團（1271）無成交，報4.25元。新秀麗（1910）開市報18.82元，升4.56%。諾誠健華（9969）開市報11.7元，升8.94%。
子不語（2420）上市，定價7.86元。開市報8.36元，升6.36%。
中移動（0941）：明年派息比率提高至70%以上。開市報49.5元，升2.48%。
中芯（0981）上季收入升35%，新美國晶片禁令料第四季收入按季跌13%至15%。開市報17.2元，升3.12%。
金融壹帳通（6638）第三季虧損收窄至1.33億人幤。無成交，報2元。
人行：10月社會融資規模增量按年減7097億人幣，M2增11.8%。建行（0939）開市報4.49元，升2.28%；工商銀行（1398）開市報3.64元，升2.25%。
瑞聲（2018）：料明年手機出貨量穩中有升， 部分內地廠房受疫情影響。開市報19.48元，升11.95%。
蔚來（9866）第三季度淨虧損擴大至41.4億人幣，10月交付量年增1.7倍。開市報80.9元，升15%。
丘鈦科技（1478）10月攝像頭模組銷量按年跌18%。開市報3.88元，升6.01%。
越秀交通（1052）：購蘭尉高速資本借貸比率升至52.5％，略高於業內水平仍屬安全。開市報3.15元，升2.27%。
迅銷（6288）旗下Uniqlo：看好中國市場，未來2個月開逾20家門店。無成交，報44.95元。
偉易達（0303）半年多賺6.6%，中期息維持17美仙。開市報45元，升3.21%。
友和（2347）發盈喜，料半年經調整純利將不少於1570萬元。無成交，報0.79元。
宏利（0945）香港第三季新業務價值按年跌30%。開市報131.1元，升2.66%。
破頂股包括，呷哺呷哺（0520）創52周高，見6.47元，開市報6.47元，升6.59%；先聲藥業（2096）創52周高，見13.06元，開市報13.06元，升5.83%。
異動股
上升異動股，包括，蔚來集團（9866）開市報80.9元，升15%；海倫司（9869）開市報11.82元，升14.98%；嗶哩嗶哩（9626）開市報91.15元，升14.94%；李寧（2331）開市報58.1元，升14.94%；康希諾生物（6185）開市報134.7元，升14.93%；龍湖（0960）開市報16.2元，升14.89%。
下跌異動股，包括，華新手袋（2683）開市報0.4元，跌11.11%；九龍倉集團（0004）開市報26.1元，跌3.15%；勵駿（1680）平上市低位0.19元，開市報0.19元，跌2.56%；南方東英元宇宙概念ETF（3034）平上市低位4.68元，開市報4.698元，跌1.92%；看通集團（1059）開市報0.48元，跌1.03%；安樂工程（1977）開市報1.02元，跌0.97%；山高控股（0412）開市報4.54元，跌0.44%；俄鋁（0486）開市報4.04元，跌0.25%；AEON信貸（0900）開市報4.64元，跌0.22%；中國互聯網投資（0810）開市報13.82元，跌0.14%。
其他報道
港股ADR升646點 夜期高水738點 新秀麗業績 子不語上市