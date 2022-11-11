政治局常委會表示，必要的防疫舉措不能放鬆，既要反對不負責任的態度，又要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。

摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強表示，中國似乎正在微調「動態清零」政策，以減少對經濟的干擾，但面對變異病毒在冬季的傳播，這可能具有挑戰性。期待近期會發布更詳細的政策公告，包括縮短隔離時間、減少嚴格的流調排查，重新聚焦於疫苗接種以及提高新冠治療能力。仍然預計最早會在明年春季重新開放。疫苗接種、公眾對疫情恐懼感的轉變以及醫療能力擴張等準備工作需要3-6個月的時間。

花旗集團首席中國經濟學家餘向榮表示，昨天的會議就中國重新開放的前景釋放出令人喜憂參半的信號。減少對意識形態的強調，就疫情防控展開更務實的討論，這可能是受歡迎的。但目前就斷定真正的調整很快就會到來可能還為時過早，特別是中國即將進入omicron變種出現後的首個冬季，真正的考驗就在前面。鑑於地方政府經常會防控過度，因此糾正政策落實中的錯誤做法將是事實上的放鬆。從這個意義上講，廣州和重慶的進一步行動可能會反映國家政策方向。總體而言，堅持基本預測，即在冬季邊際放鬆並進行準備，然後在明年3月全國人民代表大會會議後進行實質性的重新開放。

麥格理集團中國經濟主管胡偉俊表示，顯然，決策者意識到了動態清零政策讓經濟付出的沉重代價。不過，鑑於他們投入瞭如此多的政治資本，他們可能不會突然宣布結束動態清零。他們最不想要的就是被視作「被迫」退出。此外，他們還需要爭取更多時間來改變宣傳方向。因此，他們的策略是盡快控制住當前這波疫情。同時，預計他們會把未來6-9個月作為重新開放的過渡期。

思睿集團經濟學家洪灝表示，在中國高層領導人討論防疫措施後，中國股市和人民幣將上漲。這一事實本身就說明，最高層正在考慮退出動態清零，這是看漲的保證。

國家衛健委周四發布中國疾控中心專家談如何理解和貫徹中央政治局常委會會議關於進一步優化防控工作的要求，指出中國根據疫情形勢變化和病毒變異特點，不斷優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控，而是體現更加科學精準，做到既防住疫情，又儘可能減少對經濟社會發展和民生的影響。

中國疾控中心研究員王麗萍稱，中國每一次防控措施調整都是十分審慎的，每一項措施的優化，都經過了反覆研判、科學論證，重大措施的調整還先在部分地方開展試點研究，確保積極穩妥、風險可控。實踐證明，中國的疫情防控方針政策是完全正確的，防控措施是科學有效的，是符合中國國情的最優選擇。

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