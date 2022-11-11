今早開市前停牌的國茂（8428）公告，接獲一名董事通知，一間監管機構於11月9日進入集團在香港的總部及主要營業地點。集團表示，由於於香港主要從事餐飲業及有關業務，故董事會認為業務及經營將正常進行及未受不利影響。另將在有需要時向監管機構提供必要的協助。
國茂停牌前報0.31，今日午後復牌，暫未錄成交。
證監會與廉署於11月9及10日採取聯合行動，超過120名證監會人員和70名廉署人員參與，並搜查了共50個處所，當中逾20個處所由證監會和廉署進行聯合搜查。期間拘捕了8名人士，包括一個「微信女」騙案（又稱，唱高散貨）的集團懷疑主腦。集團涉嫌透過由多間香港上市公司組成的複雜交叉持股網絡進行計劃，涉及非法收益1.91億元。
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