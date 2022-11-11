全周計，三大指數連升兩周，升幅較上周稍為收窄，近4個月來首次連升兩周。恒指國指成份股當中，碧桂園（2007），全周累升76.38%，僅比亞迪（1211）下跌。北水午後轉流出。

外圍方面，受內地調整防疫措施影響，美期升幅擴大，歐股亞股上升，美匯指數跌至107.557，是8月19日後最低。

恒指今早高開1039點，高位升1287點，低位升747點，全日高低波幅539點。

恒指收市升1244點或7.74%，報17325點，大市成交金額1825億元，較上日增加98.23%，是11月4日1886.45億元成交後最多；國指升450點或8.31%，報5867點。恒生科技指數收報3491點，升10.05%。

藍籌股成交金額989.67億元，佔大市成交54.22%；科指成份股成交金額514.14億元，佔大市成交28.17%；國指成份股成交金額791.09億元，佔大市成交43.34%。

騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多。神華（1088） 、恒安（1044）、翰森製藥（3692）拖累大市。

藍籌72隻升，0隻下跌，1隻無升跌。碧桂園（2007）升34.94%，收報2.24元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 無升跌，收報22.85元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股30隻升，0隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報12.48元，升37.29%；跌幅最大的是中芯（0981）收報16.74元，升0.36%。

北水南下合計淨流出10.55億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入146.66億元人民幣，終止連續4日流出。

三大指數即日表現

恒指曾升最多8%，是3月16日後最大升幅，當日升幅為9.26%。今曾高見17368.04點，是10月10日17449.36點後最高。今日收市報17325.66點，是10月7日後收市新高，當日報17740.05點。

科指曾升最多10.58%，是11月4日後最大升幅，當日升幅為10.9%。今曾高見3508.35點，是10月7日3610.46點後最高。今日收市報3491.7點，是10月7日後收市新高，當日報3539.87點。

國指曾升最多8.58%，是11月4日後最大升幅，當日升幅為8.82%。今曾高見5882.16點，是10月10日5970.8點後最高。今日收市報5867.31點，是10月10日後收市新高，當日報5880.71點。

一周表現

恒指本周累升7.21%或1164點，升幅是11月4日後最大，當時收市升幅為8.73%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是7月1日；本周表現最佳的是碧桂園（2007），累升76.38%，其次為龍湖（0960）及碧桂園服務（6098），分別升42.41%及37.29%。而表現最差的是比亞迪（1211），累跌1.83%，其次為石藥（1093）及吉利（0175），分別升0.21%及0.39%。

國指本周累升7.02%或384點，升幅是11月4日後最大，當時收市升幅為9.02%；國指連升2周，對上一次連升2周，是7月1日；本周表現最佳的是碧桂園（2007），累升76.38%，其次為龍湖集團（0960）及碧桂園服務（6098），分別升42.41%及37.29%。而表現最差的是比亞迪（1211），累跌1.83%，其次為石藥（1093）及吉利（0175），分別升0.21%及0.39%。

科指本周累升6.97%或227點，升幅是11月4日後最大，當時收市升幅為15.63%；科指連升2周，對上一次連升2周，是7月1日；本周表現最佳的是萬國數據（9698），累升31.23%，其次為商湯（0020）及華虹半導體（1347），分別升27.82%及23.48%。而表現最差的是小鵬（9868），累跌5.87%，其次為理想（2015）及蔚來（9866），分別跌4.14%及3.86%。

午後消息股表現

中國取消入境航班熔斷機制，內地旅遊平台搜索量按日急升逾倍。攜程（9961）收報234.8元，升17.28%。國航（0753）收報6.44元，升2.38%；南航（1055）收報4.57元，升3.39%；東航（0670）收報2.9元，升5.07%。

龍湖（0960）10月合同銷售跌27.2%，附屬發200億人債、公司增信業務獲受理。收報18.2元，升29.08%。

其他藍籌內房股方面，中海外（0688）收報18.4元，升11.79%；華潤置地（1109）收報30.5元，升9.52%；碧桂園（2007）收報2.24元，升34.94%。

非藍籌內房勁升，旭輝（0884）收報1.24元，升72.22%；新城發展（1030）收報3.06元，升53.77%；龍光地產（3380）收報0.75元，升41.51%；合景泰富（1813）收報1.37元，升34.31%；時代中國（1233）收報0.84元，升33.33%；寶龍地產（1238）收報1.03元，升28.75%；雅居樂（3383）收報2.27元，升28.25%；中國新城鎮（1278）收報0.07元，升27.27%；中駿集團（1966）收報0.63元，升23.53%；禹洲（1628）收報0.285元，升17.28%；綠城中國（3900）收報11.46元，升16.94%；合生（0754）收報7.51元，升16.8%；美的置業（3990）收報7.79元，升16.27%。

神威藥業（2877）今年首9個月營業額升22%至28億人幣。收報5.43元，升5.44%。

今早及隔晚消息股表現

鴻海劉揚偉：鄭州富士康漸入軌道 努力在短期恢復正常產能。手機設備向上，比亞迪電子（0285）收報24.55元，升8.15%；信利國際（0732）收報1.19元，升6.25%；丘鈦（1478）收報3.87元，升5.74%；舜宇（2382）收報89.9元，升5.27%；通達（0698）收報0.09元，升4.65%；瑞聲（2018）收報17.9元，升2.87%；鴻騰（6088）收報1.45元，升2.84%；富智康（2038）收報0.79元，升2.6%；高偉電子（1415）收報13.56元，升2.42%。

九龍倉（0004）被剔出MSCI即挫25%創33年最大跌幅，周大福（1929）、中免（1880）獲納入。九龍倉見52周低20.1元，收報23.1元，跌14.29%。周大福（1929）收報16.18元，升6.31%。中免（1880）收報181元，升7.23%。

譚仔（2217）中期少賺40% 利潤率、中港餐廳日均收益急跌。收報1.8元，升5.88%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，佳明集團（1271）收報4.35元，升2.35%。新秀麗（1910）收報18.62元，升3.44%。諾誠健華（9969）收報10.56元，跌1.68%。

子不語（2420）上市，定價7.86元。收報8.29元，升5.47%。

中移動（0941）：明年派息比率提高至70%以上。收報49.2元，升1.86%。

中芯（0981）上季收入升35%，新美國晶片禁令料第四季收入按季跌13%至15%。收報16.74元，升0.36%。

金融壹帳通（6638）第三季虧損收窄至1.33億人幤。收報1.87元，跌6.5%。

人行：10月社會融資規模增量按年減7097億人幣，M2增11.8%。建行（0939）收報4.59元，升4.56%；工商銀行（1398）收報3.73元，升4.78%。

瑞聲（2018）：料明年手機出貨量穩中有升， 部分內地廠房受疫情影響。收報17.9元，升2.87%。

蔚來（9866）第三季度淨虧損擴大至41.4億人幣，10月交付量年增1.7倍。收報84.7元，升20.4%。

丘鈦科技（1478）10月攝像頭模組銷量按年跌18%。收報3.87元，升5.74%。

越秀交通（1052）：購蘭尉高速資本借貸比率升至52.5％，略高於業內水平仍屬安全。收報3.22元，升4.55%。

迅銷（6288）旗下Uniqlo：看好中國市場，未來2個月開逾20家門店。收報45.15元，升0.44%。

偉易達（0303）半年多賺6.6%，中期息維持17美仙。收報46.5元，升6.65%。

友和（2347）發盈喜，料半年經調整純利將不少於1570萬元。收報0.83元，升5.06%。

宏利（0945）香港第三季新業務價值按年跌30%。收報135元，升5.72%。

破頂股表現

破頂股包括，洪九果品（6689）創上市新高，見47.1元，收報47.05元，升14.76%；潤歌互動（2422）創上市新高，見2.98元，收報2.76元，升8.66%；飛天雲動（6610）創上市新高，見2.75元，收報2.48元，升0.81%；三生製藥（1530）創52周高，見7.33元，收報7.29元，升7.05%；康諾亞（2162）創52周高，見57.95元，收報54元，升12.15%；石藥集團（1093）創52周高，見10.18元，收報9.49元，升1.5%；華潤醫藥（3320）創52周高，見6.48元，收報6.26元，升3.81%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見6.9元，收報6.21元，升2.31%；石藥（1093）創52周高，見10.18元，收報9.49元，升1.5%；佳兆業資本（0936）創52周高，見0.54元，收報0.53元，升1.92%；中渝置地（1224）創52周高，見2.08元，收報2元，無升跌；先聲藥業（2096）創52周高，見13.6元，收報10.92元，跌11.51%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，中國新華教育（2779）低見0.72元，收報0.76元，升1.33%；21世紀教育（1598）低見0.275元，收報0.3元，升1.69%；亨得利（3389）低見0.208元，收報0.209元，跌8.73%；聖諾醫藥（2257）低見56元，收報58.1元，升1.22%；新世紀醫療（1518）低見0.495元，收報0.5元，跌15.25%；PLATT NERA（1949）低見0.182元，收報0.2元，無升跌；順豐房託（2191）低見2.5元，收報2.55元，升1.59%；IMAX（1970）低見4元，收報4.21元，升3.95%；稻草熊（2125）低見0.62元，收報0.66元，跌1.49%；龍皇（8493）低見0.04元，收報0.046元，無升跌。

14隻股份創52周低，其中十隻包括，九龍倉集團（0004）低見20.1元，收報23.1元，跌14.29%；東勝旅遊（0265）低見0.035元，收報0.041元，跌6.82%；鱷魚恤（0122）低見0.147元，收報0.148元，跌1.33%；太陽國際（8029）低見0.165元，收報0.201元，跌8.22%；麗展（0488）低見2.27元，收報2.31元，跌29.79%；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；中視金橋（0623）低見0.64元，收報0.67元，跌2.9%；康健（3886）低見0.315元，收報0.32元，跌4.48%；亞洲聯合基建（0711）低見0.53元，收報0.53元，跌1.85%；敏捷控股（0186）低見0.265元，收報0.265元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，旭輝（0884）收報1.24元，升72.22%；eprint（1884）創52周高，見0.41元，收報0.4元，升68.07%；新城發展（1030）收報3.06元，升53.77%；Let Group（1383）收報0.12元，升46.34%；大發地產（6111）收報0.109元，升43.42%；龍光地產（3380）收報0.75元，升41.51%；東建國際（0329）收報2.01元，升38.62%；萬國數據（9698）收報12.48元，升37.29%；碧桂園（2007）收報2.24元，升34.94%；合景泰富（1813）收報1.37元，升34.31%。

下跌異動股，包括，麗展（0488）見52周低2.27元，收報2.31元，跌29.79%；麗新製衣（0191）見52周低2.23元，收報2.32元，跌26.58%；華新手袋（2683）收報0.335元，跌25.56%；瑞風新能源（0527）創上市新低，見0.065元，收報0.073元，跌23.96%；新世紀醫療（1518）創上市新低，見0.495元，收報0.5元，跌15.25%；九龍倉集團（0004）見52周低20.1元，收報23.1元，跌14.29%；麗豐控股（1125）收報5.99元，跌11.91%；先聲藥業（2096）創52周高，見13.6元，收報10.92元，跌11.51%；智雲健康（9955）收報16.24元，跌9.68%；偉俊集團控股（1013）收報0.038元，跌9.52%；中建富通（0138）收報0.146元，跌8.75%。

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