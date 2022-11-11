第三季GDP按年跌4.5%，為全年最差的一季，第一、二季分別為跌3.9%及1.3%。第三季表現亦為2020年第二季跌9.4%後最差。如以第三季作比較，則是1998年第三季以來最差，當時為負8.3%。

政府經濟顧問梁永勝表示，外圍環境惡化，加上跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成沉重打擊。主要央行大幅加息令金融狀況收緊，嚴重影響內部需求。

梁永勝預期，外圍環境顯著惡化將繼續為香港的出口表現帶來巨大壓力。主要先進經濟體通脹高企以及貨幣政策繼續收緊，將進一步壓抑環球需求。地緣政治局勢緊張及疫情發展也將增添下行風險。不過，政府放寬對訪港旅客的檢測及檢疫安排應對服務輸出帶來一些支持。

梁永勝稱，考慮到今年首三季的實際數字，以及短期前景欠佳，2022年全年實質本地生產總值增長預測由8月覆檢時公布的-0.5%至0.5%，向下修訂至-3.2%。政府將繼續密切留意情況。

同時亦調整通脹預期。梁永勝表示，展望未來，雖然在許多主要經濟體通脹高企下，進口價格將繼續顯著上升，但本地成本壓力大致輕微，在短期內應有助通脹總體而言保持溫和。考慮到今年首三季的實際數字為1.7%，2022年基本消費物價通脹率的預測由8月覆檢時公布的2%向下修訂至1.8%。相應的整體消費物價通脹率預測亦由2.1%向下修訂至1.9%。

分析GDP的各組成部分，整體貨物出口在第三季按年實質大跌15.6%，跌幅較上一季的8.4%顯著擴大，主要由於外圍環境惡化明顯拖累香港的出口表現，以及跨境陸路運輸受阻繼續影響輸往內地的出口，以及原產地為內地經香港輸往世界各地的轉口。

服務輸出在上一季按年實質上升2.2%後，在第三季轉為下跌3.8%，主要由於跨境金融及集資活動減弱，金融服務輸出明顯下跌。運輸服務輸出因貿易表現惡化而減少，商用及其他服務輸出隨着外圍環境惡化而下跌。另一方面，受惠於政府放寬對旅客的檢測和檢疫安排，旅遊服務輸出大幅增長，但仍遠低於疫情前水平。

第三季實質私人消費開支與一年前相比幾無變動，與上一季一樣。經季節性調整後按季比較，私人消費開支繼上一季實質上升8.0%後，在第三季上升1.1%。

按本地固定資本形成總額計算的整體投資開支繼上一季按年實質下跌2.1%後，在第三季的跌幅擴大至14.3%。

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