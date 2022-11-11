隨著政府逐漸放寬旅遊限制，匯豐Reward+「獎賞錢」可兌換行常客計劃或酒店獎勵計劃的積分。該行指，今年9月，該行客戶用以兌換飛行里數的「獎賞錢」單月總額比去年同期大增逾4倍。另亦引入新商戶電子優惠券以供兌換。

匯豐指，有近八成的「獎賞錢」兌換於匯豐Reward+上進行，在「獎賞錢」使用方面，匯豐Reward+的獨家功能「賞付款」最受客戶歡迎。今年首9個月，共有超過六成的「獎賞錢」用於「賞付款」上，客戶已使用「獎賞錢」繳付超過合共200萬宗信用卡交易及結單。

該行推出全新「最紅WINTERverse」活動，客戶可置身於虛擬世界並遊覽還原度極高的銅鑼灣，有機會贏取免費譚仔三哥米線或譚仔雲南米線。首次下載匯豐Reward+之全新用戶，於開啟「通知」功能後可享$20「獎賞錢」。

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