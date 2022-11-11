匯豐更新信用卡獎賞應用程式Reward+，該行香港區財富管理及個人銀行業務信用卡及私人貸款主管甘家儀表示，匯豐Reward+自推出近4年來，下載量超過140萬人次。截至今年10月，匯豐Reward+的活躍用戶數量亦比去年同期增長近20%。
隨著政府逐漸放寬旅遊限制，匯豐Reward+「獎賞錢」可兌換行常客計劃或酒店獎勵計劃的積分。該行指，今年9月，該行客戶用以兌換飛行里數的「獎賞錢」單月總額比去年同期大增逾4倍。另亦引入新商戶電子優惠券以供兌換。
匯豐指，有近八成的「獎賞錢」兌換於匯豐Reward+上進行，在「獎賞錢」使用方面，匯豐Reward+的獨家功能「賞付款」最受客戶歡迎。今年首9個月，共有超過六成的「獎賞錢」用於「賞付款」上，客戶已使用「獎賞錢」繳付超過合共200萬宗信用卡交易及結單。
該行推出全新「最紅WINTERverse」活動，客戶可置身於虛擬世界並遊覽還原度極高的銅鑼灣，有機會贏取免費譚仔三哥米線或譚仔雲南米線。首次下載匯豐Reward+之全新用戶，於開啟「通知」功能後可享$20「獎賞錢」。
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