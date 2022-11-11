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強積金今年首10月人均蝕62422元

GUM（前稱「駿隆」）公布10月份強積金表現數據，整體回報按年跌3%，人均蝕6,330元，今年至今人均蝕62,422元。

據GUM資料顯示，10月份歐洲股票基金表現較好，回報升8.8%，惟今年至今跌27.8%；其他股票基金10月份回報升6.6%，今年至今跌11.2%，已冠絕所有股票基金類別。10月份損失最多的股票基金為香港股票基金、香港股票（指數追蹤）基金兩組，均跌約14.4%。

預設投資策略（核心累積基金）10月份回報升2.9%，今年至今跌17.2%；預設投資策略（65歲後基金）10月份回報微升0.5%，今年至今倒跌15.1%。其他混合資產基金10月份回報跌幅介0.8%至2.2%，大致股票比例愈高，回報愈差。

強積金保守基金無升跌，已榮登固定收益基金附屬指數排行榜第一位，其他固定收益基金10月份回報均跌0.2%至2%不等。

GUM表示，10月強積金基金表現升跌不一，季節性的樂觀、美國中期選舉將至，以及市場預期美聯儲貨幣政策轉向，刺激10月歐美及環球股市反彈，但中港股市受疫情升溫及中美科緊局勢影響而持續下跌。

截至10月底，GUM強積金綜合指數跌3%，股票基金指數跌約6%，混合資產基金指數跌近1%，固定收益基金指數跌0.6%。

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