銀行業監督管理機構依法審查批準銀行業金融機構重大股權投資、發行資本工具，具體辦法由國務院銀行業監督管理機構制定。

此外，銀保監擬將機構主要股東、實際控制人納入監管范圍，建立事前準入審批、事中持續監管、事後處置處罰的全流程監管制度。其次是增加對銀行業第三方機構的監管授權。明確勤勉盡責義務，授權監管機關有權要求其報送信息資料。三是增加域外適用條款，釐定跨境信息提供的基本規則。

其他報道

強積金今年首10月人均蝕62422元

匯豐：9月Reward+獎賞錢兌換飛行里數總額按年升4倍

龍源電力上月發電量増20%

大市沽空增1.2倍 比率升至14% 九龍倉沽空佔58% A50達70.4%

巴菲特再沽比亞迪套現11.4億 持股降至16.62%

中國外交部：美方應立即停止對中國光伏企業的無理打壓

香港第三季GDP跌4.5% 24年來最差 大削全年預測至倒退3.2%

恒指升1039點 升幅8個月最大 領升全球 內房勁升 碧桂園全周升76%

富士康計劃兩年內增加印度iPhone工廠員工人數4倍

攜程：內地入境航班機票下午2至3時訂單量按日升逾倍

中芯趙海軍﹕半導體代工業調整至少要持續至明年上半年

FTX據報擬尋找「白武士」救亡 籌資逾700億元

樂桃航空明年1月復飛來往香港大阪航班 單程票價790元起

中國取消入境航班熔斷機制 內地旅遊平台搜索量按日急升逾倍

滬指終止三連跌 全周累升0.54%

內地縮短入境隔離天數 人民幣升穿7.1水平見個半月新高

中國放寬入境防疫措施 恒指升逾1000點科指急漲9%

【有片：選股王】華虹半導體有望回A助重新估值 料22元附近有承接

恒大據報75億人幣標售原深圳總部地皮

龍湖10月合同銷售跌27.2% 附屬發200億人債、公司增信業務獲受理

特斯拉在美國多個地區減少太陽能項目