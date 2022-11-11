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銀保監擬修例 境外銀行業監管機構未經同意不得境內搜證

中國銀保監就《中華人民共和國銀行業監督管理法（修訂草案徵求意見稿）》公開徵求意見，建議未經國務院銀行業監督管理機構同意，境外銀行業監督管理機構不得在中國境內進行調查取證等活動。銀行業金融機構不得擅自向境外提供與業務活動有關的文件、資料、數據，法律、行政法規、國務院銀行業監督管理機構另有規定的除外。

銀行業監督管理機構依法審查批準銀行業金融機構重大股權投資、發行資本工具，具體辦法由國務院銀行業監督管理機構制定。

此外，銀保監擬將機構主要股東、實際控制人納入監管范圍，建立事前準入審批、事中持續監管、事後處置處罰的全流程監管制度。其次是增加對銀行業第三方機構的監管授權。明確勤勉盡責義務，授權監管機關有權要求其報送信息資料。三是增加域外適用條款，釐定跨境信息提供的基本規則。

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