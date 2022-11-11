moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎

即時財經新聞

縮短入境隔離天數被視為放鬆防疫 中國疾控中心：是優化非放鬆

中國今日（11日）出台「優化防控二十條」措施，包括對入境人員由「7+3」調整為「5+3」，同時取消航班熔斷機制。中國疾控中心強調，有關舉措是不斷優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控。

中國疾控中心研究員王麗萍表示，新冠肺炎疫情發生以來，黨中央始終堅持把「人民至上、生命至上」作為中國疫情防控工作的根本出發點和落腳點，作為製定疫情防控政策的首要考量，作為衡量疫情防控成效的首要標準。實踐證明，黨中央確定的疫情防控方針政策是完全正確的，防控措施是科學有效的，是符合中國國情的最優選擇。

王麗萍強調，基於中國人口規模巨大、脆弱人群數量多、醫療資源總量不足且分布不平衡等特點，中國每一次防控調整都是十分審慎的，每一項措施的優化，都經過了反復研判、科學論證，重大措施的調整還先在部分地方開展試點研究，確保積極穩妥、風險可控。

王麗萍又指，中國根據疫情形勢變化和病毒變異特點，不斷優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控，而是體現更加科學精準，做到既防住疫情，又盡可能減少對經濟社會發展和民生的影響，築牢疫情防控的堅固屏障，切實鞏固中國來之不易的疫情防控成果。

 

 

其他報道

龍源電力上月發電量増20%

大市沽空增1.2倍 比率升至14% 九龍倉沽空佔58% A50達70.4%

巴菲特再沽比亞迪套現11.4億 持股降至16.62%

中國外交部：美方應立即停止對中國光伏企業的無理打壓

香港第三季GDP跌4.5% 24年來最差 大削全年預測至倒退3.2%

恒指升1039點 升幅8個月最大 領升全球 內房勁升 碧桂園全周升76%

富士康計劃兩年內增加印度iPhone工廠員工人數4倍

攜程：內地入境航班機票下午2至3時訂單量按日升逾倍

中芯趙海軍﹕半導體代工業調整至少要持續至明年上半年

FTX據報擬尋找「白武士」救亡 籌資逾700億元

樂桃航空明年1月復飛來往香港大阪航班 單程票價790元起

中國取消入境航班熔斷機制 內地旅遊平台搜索量按日急升逾倍