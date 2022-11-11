中國疾控中心研究員王麗萍表示，新冠肺炎疫情發生以來，黨中央始終堅持把「人民至上、生命至上」作為中國疫情防控工作的根本出發點和落腳點，作為製定疫情防控政策的首要考量，作為衡量疫情防控成效的首要標準。實踐證明，黨中央確定的疫情防控方針政策是完全正確的，防控措施是科學有效的，是符合中國國情的最優選擇。

王麗萍強調，基於中國人口規模巨大、脆弱人群數量多、醫療資源總量不足且分布不平衡等特點，中國每一次防控調整都是十分審慎的，每一項措施的優化，都經過了反復研判、科學論證，重大措施的調整還先在部分地方開展試點研究，確保積極穩妥、風險可控。

王麗萍又指，中國根據疫情形勢變化和病毒變異特點，不斷優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控，而是體現更加科學精準，做到既防住疫情，又盡可能減少對經濟社會發展和民生的影響，築牢疫情防控的堅固屏障，切實鞏固中國來之不易的疫情防控成果。

其他報道

龍源電力上月發電量増20%

大市沽空增1.2倍 比率升至14% 九龍倉沽空佔58% A50達70.4%

巴菲特再沽比亞迪套現11.4億 持股降至16.62%

中國外交部：美方應立即停止對中國光伏企業的無理打壓

香港第三季GDP跌4.5% 24年來最差 大削全年預測至倒退3.2%

恒指升1039點 升幅8個月最大 領升全球 內房勁升 碧桂園全周升76%

富士康計劃兩年內增加印度iPhone工廠員工人數4倍

攜程：內地入境航班機票下午2至3時訂單量按日升逾倍

中芯趙海軍﹕半導體代工業調整至少要持續至明年上半年

FTX據報擬尋找「白武士」救亡 籌資逾700億元

樂桃航空明年1月復飛來往香港大阪航班 單程票價790元起

中國取消入境航班熔斷機制 內地旅遊平台搜索量按日急升逾倍