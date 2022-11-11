非凡中國（8032）公布今年截至9月底止首三季業績，期內集團純利錄得10.2億元，去年同期為34.6億元，減少主因是去年上半年錄得出售兩間公司，涉及收益33.4億及5290萬元，均為非經常性項目，但亦因收購Clarks所產生的議價收購收益約9.3億元，跌幅有所抵消。
期內綜合收益錄得41.2億元，按年大增3.2倍，主因是今年7月初完成收購Clarks，其收益及業績併入集團報表。
集團表示，Clarks於歐美市場因疫情後的消費反彈而增長，其業務恢復盈利，合併Clarks的收入帶動整體營收大升，Clarks季內約4.09億元的利潤，亦彌補了集團旗下其他鞋服業務的虧損。集團指，第四季為消費旺季，將進一步鞏固鞋服業務的發展，結合當前嚴峻環境，將適當推進。集團補充，目前品牌主要經線下銷售、網絡推廣，但亦逐步開拓自有線上平台推廣產品，緩解疫情衝擊，亦會留意市場上具備潛力的品牌，積極拓展業務版圖。
其他報道
大市沽空增1.2倍 比率升至14% 九龍倉沽空佔58% A50達70.4%
香港第三季GDP跌4.5% 24年來最差 大削全年預測至倒退3.2%
恒指升1039點 升幅8個月最大 領升全球 內房勁升 碧桂園全周升76%