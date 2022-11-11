期內綜合收益錄得41.2億元，按年大增3.2倍，主因是今年7月初完成收購Clarks，其收益及業績併入集團報表。

集團表示，Clarks於歐美市場因疫情後的消費反彈而增長，其業務恢復盈利，合併Clarks的收入帶動整體營收大升，Clarks季內約4.09億元的利潤，亦彌補了集團旗下其他鞋服業務的虧損。集團指，第四季為消費旺季，將進一步鞏固鞋服業務的發展，結合當前嚴峻環境，將適當推進。集團補充，目前品牌主要經線下銷售、網絡推廣，但亦逐步開拓自有線上平台推廣產品，緩解疫情衝擊，亦會留意市場上具備潛力的品牌，積極拓展業務版圖。

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