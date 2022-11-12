美股延續自周四以來，美國10月通脹放緩的利好走勢，標指周五尾市一段升穿4000點，為兩個月以來首次，收市升幅稍為收窄，收報3992點，上升0.92%，全周上升5.9%，為今年6月以來最佳單周升幅。納指周五升1.9%至11323點，全周升8.1%，為今年3月以來最佳一周表現。