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美股延續通脹放緩升勢 納指創8個月最佳一周升幅

美股延續自周四以來，美國10月通脹放緩的利好走勢，標指周五尾市一段升穿4000點，為兩個月以來首次，收市升幅稍為收窄，收報3992點，上升0.92%，全周上升5.9%，為今年6月以來最佳單周升幅。納指周五升1.9%至11323點，全周升8.1%，為今年3月以來最佳一周表現。

道指升0.1%報33748點，全周上升4.2%。早前因虛擬貨幣急跌受累的半導體股繼續急彈，GPU兩大龍頭Nvidia（美：NVDA）和AMD（美：AMD），分別上升3.66%和5.7%，為兩行代工的台積電（美：TSM）則升4.22%。中國內地周五放寬防疫措施，提振石油需求預期，紐約期油上升2.76%至88.86美元，也帶動標指能源股ETF（美： XLE）上升2.91%。

受惠內地放寬防疫預期，恒指夜期上升1.11%，收報17552點，高水226點。ADR港股比例指數升0.65%，收報17438點。納斯達克金龍中國指數上升6.56%，收報5683點。阿里巴巴（9988）首次不公布雙十一商品銷售總額，其ADR昨升1.43%，折合報69.4港元，較港股收市低1.98%，京東（9618）則升6.3%，折合報191.94港元，較港股低收0.29%。