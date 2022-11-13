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市傳SBF對FTX挪用客戶資金貸予Alameda知情

已申請破產保護的虛擬貨幣交易所FTX，再爆挪用客戶資金消息。《華爾街日報》引述消息人士指，FTX創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）、同系對沖基金Alameda Research行政總裁Caroline Ellison和其他FTX高層，知悉FTX將客戶資產借予Alameda，以幫助其償還債務。

報道指在本港時間周三晚上， Caroline Ellison在Alameda員工的視象會議表示，她與SBF，以及FTX工程總監Nishad Singh和FTX另一名創辦人Gary Wang，都知道將客戶資金發送給Alameda的決定，使用客戶資金幫助阿拉米達償還債務。

Ellison、Nishad Singh和Gary Wang，沒有回復華爾街日報查詢，FTX US首席法務總監Ryne Miller則拒絕置評。華爾街日報早前指，SBF使用客戶資金，向貸款Alameda 100億美元，為該行高風險投資提供押注。路透則引述消息指，FTX向Alameda提供100億美元客戶資金，但有至少10億美元未有在Alameda賬上出現。

另外，網上社交媒體傳出，SBF已登上私人飛機，由FTX所在地巴哈馬外逃至阿根廷，不過路透社指，SBF回應稱他仍身在巴哈馬。