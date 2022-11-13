集團表示，近期有兩筆即將利息到期的境外優先票據：包括於聯交所上市的12%優先票據(「2023年4月票據I」)、未償還本金額為2億美元，其中一筆金額1200萬美元利息於上月17日到期應付，計及有30天寬限期，但截至公告日期仍未支付相關款項；另一筆為於新加坡上市的8.75%優先票據（2023年4月票據II），未償還本金額為2.24億美元，其下一筆金額801萬美元利息於上月15日到期應付，同樣計及有30天寬限期，公司至通告日仍未支付。

集團指一直依賴其內部現金資源，並從境內匯出現金以履行償付義務，但目前集團絕大部份資金受到地方政府的政策規定，必須在指的銀行帳戶作嚴格預售資金，以確保在建物業的完工。

中梁指，按現時情況即使竭盡全力，可用於支付境外債務的資金仍持續受壓，預期短期內無法產生履行目前和日後境外債務所需之足夠現金。公司預期不會在寬限期內支付2023年4月票據及2023年4月票據II的到期應付利息。而截至通告日，集團未收到任何關於兩筆優先票據的持有人就加速還款發出的任何通知。

中梁透露，截至公告之日，集團的境外債務（ 包括境外優先票據和私募貸款 ）的未償還本金合共約美元11.8億（ 約人民幣86.2億 ）；其中境外優先票據的未償還本金合共約美元9.3億

（ 約人民幣67.9億 ），境外私募貸款的未償還本金合共約美元2.5億（ 約人民幣18.3億 ）。

中梁指已聘請國泰君安國際擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助公司與境外債務持有人進行透明的對話，並預期境外的債務問題短期內對整體境內業務經營並無重大影響。