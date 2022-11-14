個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.29%，折合報261.74元；阿里巴巴（9988）跌2.09%，折合報69.32元；美團（3690）升1.78%，折合報162.45元；匯控（0005）升1.3%，折合報43.96元；建行（0939）升0.3%，折合報4.6元。

道期現跌0.156%；標期現跌0.24%；納期現跌0.37%。日股現跌0.05%，韓股現升0.42%，澳股現升0.04%。

VIX指數隔晚跌4.29%或1.01點，報22.52點。美2年期10年期債息倒掛51.864基點，美3個月10年期債息倒掛31.256基點。

紐油現升0.86%或0.77美元，報89.73美元；布油現升0.84%或0.81美元，報96.8美元；金價現跌0.46%或8.21美元，報1763.03美元；LME 銅期貨隔晚升2.67%或221美元，報8492.5美元。美國10年期債息現升2.26%或0.0862厘，報3.8987厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中國黃金國際（2099）、零跑（9863）、名創優品（9896）、南戈壁（1878）、威雅利（0854）等。

火幣科技（1611）：1810萬美元加密貨幣無法從FTX提取。

遠洋服務（6677）購入母公司遠洋集團（3377）北京深圳物業。

中梁（2772）暫停支付境外債務本金及利息。

復星醫藥（2196）控股子公司減持BioNTech。

廣南集團（1203）5280萬元購工廈單位。

國泰（0293）續增內地航班航點。

Hypebeast（0150）發盈警料由盈轉虧，虧損最多5000萬元。

穆迪降碧桂園（2007）評級至Ba3。

新秀麗（1910）上季銷售額升42%，今年首9個月轉賺1.15億美元。

非凡中國（8032）首三季純利跌70%，Clarks季內貢獻4億元利潤。

堡獅龍（0592）首三季持續經營業務收益跌19%。

龍源電力（0916）上月發電量増20%。

巴菲特再沽比亞迪（1211）套現11.4億，持股降至16.62%。

其他報道

火幣科技：1810萬美元加密貨幣無法從FTX提取

美國民主黨成功守住參議院控制權