恒指今早高開673點或3.89%，報17999點，是10月6日18143.85點後最高。大市成交金額39億元；國指今早高開269點或4.6%，報6137點，是10月6日6238.92點後最高。恒生科技指數開市報3685點，升5.56%，是10月6日3700.02點後最高。
騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。周大福（1929）、恒生（0011）、恒地（0012）拖累大市。
藍籌69隻升，2隻下跌，2隻無升跌。碧桂園服務（6098）升14.87%，報15.14元，是升幅最大的藍籌，周大福（1929）跌3.46%，報15.62元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是明源雲（0909）開市報6.18元，升14.87%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報232.6元，跌0.94%。
恒指升穿50天線(17235.11點)，上試100天線(18895.46點)。科指升穿50天線(3467.62點)，上試100天線(3971.53點)。
內房16項救助措施推出，內房急升。中海外（0688）開市報20元，升8.7%；龍湖（0960）開市報20.9元，升14.84%；華潤置地（1109）開市報33.5元，升9.84%；碧桂園（2007）開市報2.57元，升14.73%。
非藍籌內房合景泰富（1813）開市報1.57元，升14.6%；綠城中國（3900）開市報13.16元，升14.83%；寶龍地產（1238）開市報1.17元，升13.59%；禹洲（1628）開市報0.32元，升12.28%；新城發展（1030）開市報3.51元，升14.71%；龍光地產（3380）開市報0.86元，升14.67%；雅居樂（3383）開市報2.61元，升14.98%；時代中國（1233）開市報0.96元，升14.29%；旭輝（0884）開市報1.42元，升14.52%；富力（2777）開市報1.66元，升12.16%；美的置業（3990）開市報8.95元，升14.89%；中駿集團（1966）開市報0.72元，升14.29%；金茂（0817）開市報1.77元，升14.94%；融信中國（3301）開市報0.67元，升13.56%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國黃金國際（2099）開市報22.5元，升2.27%。零跑（9863）無成交，報20.4元。名創優品（9896）無成交，報13.1元。南戈壁（1878）無成交，報1.12元。威雅利（0854）無成交，報2.71元。
火幣科技（1611）：1810萬美元加密貨幣無法從FTX提取。開市報4.04元，跌1.7%。
遠洋服務（6677）購入母公司遠洋集團（3377）北京深圳物業。遠洋服務無成交，報1.97元。
遠洋集團（3377）開市報0.82元，升13.89%。
中梁（2772）暫停支付境外債務本金及利息。開市報0.65元，升10.17%。
復星醫藥（2196）控股子公司減持BioNTech。開市報23.15元，無升跌。
廣南集團（1203）5280萬元購工廈單位。無成交，報0.59元。
國泰（0293）續增內地航班航點。開市報7.91元，升0.64%。
Hypebeast（0150）發盈警料由盈轉虧，虧損最多5000萬元。開市報0.48元，跌2.04%。
穆迪降碧桂園（2007）評級至Ba3。開市報2.57元，升14.73%。
新秀麗（1910）上季銷售額升42%，今年首9個月轉賺1.15億美元。開市報19元，升2.04%。
非凡中國（8032）首三季純利跌70%，Clarks季內貢獻4億元利潤。開市報1.04元，升2.97%。
堡獅龍（0592）首三季持續經營業務收益跌19%。無成交，報0.345元。
龍源電力（0916）上月發電量増20%。開市報10元，升1.83%。
巴菲特再沽比亞迪（1211）套現11.4億，持股降至16.62%。開市報200.8元，升3.83%。
破頂股包括，三生製藥（1530）創52周高，見7.43元，開市報7.43元，升1.92%；eprint（1884）創52周高，見0.435元，開市報0.435元，升8.75%。
異動股
上升異動股，包括，天譽（0059）開市報0.046元，升15%；雅居樂（3383）開市報2.61元，升14.98%；再鼎醫藥（9688）開市報28.05元，升14.96%；金茂（0817）開市報1.77元，升14.94%；新城悅（1755）開市報7.24元，升14.92%；美的置業（3990）開市報8.95元，升14.89%；綠城服務（2869）開市報5.56元，升14.88%；碧桂園服務（6098）開市報15.14元，升14.87%；明源雲（0909）開市報6.18元，升14.87%。
下跌異動股，包括，新東方（9901）開市報20.3元，跌8.35%；統一企業中國（0220）開市報6元，跌8.12%；香港教育國際（1082）開市報1.55元，跌6.06%；朗生醫藥（0503）開市報1.42元，跌5.33%；基石藥業（2616）開市報3.42元，跌3.66%；周大福（1929）開市報15.62元，跌3.46%；AV Concept（0595）開市報0.475元，跌3.06%；新東方在線（1797）開市報39.1元，跌2.25%；Hypebeast（0150）開市報0.48元，跌2.04%；醫思醫療（2138）開市報5.56元，跌1.94%。
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