恒指今早高開673點或3.89%，報17999點，是10月6日18143.85點後最高。大市成交金額39億元；國指今早高開269點或4.6%，報6137點，是10月6日6238.92點後最高。恒生科技指數開市報3685點，升5.56%，是10月6日3700.02點後最高。