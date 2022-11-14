穆迪高級信用分析師Nicholas Zhu稱，隨著房企風險向金融機構蔓延，最新措施體現出當局要避免出現系統性風險的立場。然而，要扭轉地產行業的滑坡可能任重道遠。

Natixis SA首席亞太經濟學家Alicia Garcia-Herrero稱，針對房地產行業出台的這些措施，不過是為了幫助銀行和信託公司以免因地產商無力償還現有貸款而發生不良貸款。購房需求不見得會得到提振，銀行也不一定會發放新的貸款，存量債務償還期限延長一年到期後，房企還是面臨同樣的問題。這只能解一時之痛，不能解決問題。

思睿集團駐香港首席經濟學家洪灝表示，這些措施短期內或可緩解市場情緒，但看上去並未對症下藥。銀行在金融支持方面並無硬性目標，這些措施將如何落地只能拭目以待。問題的根源在於購房人並不是缺錢，而是動態清零政策帶來的不確定性讓他們不想買房。得讓消費者恢復信心，讓人們心甘情願地買房。

香頌資本執行董事沈萌稱，鑑於市場極度悲觀，疫情防控和房地產市場兩大政策的調整將在短期內提振投資者情緒。然而，市場長遠表現取決於政策落地情況以及政策是否保持穩定。

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