彭博社周末引述消息報道，人行和銀保監會最新下發金融支持房地產市場平穩健康發展的16條措施，包括開發商可以與金融機構協商，存量債務償還期限可延長一年，同時支持各地合理確定當地個人房貸首付比例和貸款利率政策下限等措施。報道指，與之前零零碎碎出台的措施相比，計劃要更為全面，不過，分析師稱恐治標不治本。人行和銀保監會周日沒有立即回覆博博社查詢。
穆迪高級信用分析師Nicholas Zhu稱，隨著房企風險向金融機構蔓延，最新措施體現出當局要避免出現系統性風險的立場。然而，要扭轉地產行業的滑坡可能任重道遠。
Natixis SA首席亞太經濟學家Alicia Garcia-Herrero稱，針對房地產行業出台的這些措施，不過是為了幫助銀行和信託公司以免因地產商無力償還現有貸款而發生不良貸款。購房需求不見得會得到提振，銀行也不一定會發放新的貸款，存量債務償還期限延長一年到期後，房企還是面臨同樣的問題。這只能解一時之痛，不能解決問題。
思睿集團駐香港首席經濟學家洪灝表示，這些措施短期內或可緩解市場情緒，但看上去並未對症下藥。銀行在金融支持方面並無硬性目標，這些措施將如何落地只能拭目以待。問題的根源在於購房人並不是缺錢，而是動態清零政策帶來的不確定性讓他們不想買房。得讓消費者恢復信心，讓人們心甘情願地買房。
香頌資本執行董事沈萌稱，鑑於市場極度悲觀，疫情防控和房地產市場兩大政策的調整將在短期內提振投資者情緒。然而，市場長遠表現取決於政策落地情況以及政策是否保持穩定。
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