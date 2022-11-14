港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR終止8連跌，升1.93點子至3.02512%，是11月10日後最高，當日報3.04315%。對上一次終止8連跌是10月12日，當日拆息報2.42988%。
港元現報7.8397元貶值33點子，曾貶值最多54點子，報7.8418元，亦曾升值最多4點子，報7.836元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升44.5點子至2.64738%；1星期HIBOR升40.95點子至2.74411%；2星期HIBOR升31.67點子至2.77655%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升10點子至4.97333%；6個月期HIBOR升5.07點子至5.24619%；12個月期HIBOR升1.08點子至5.51946%。
美元指數現報106.686升值0.394點或0.37%。
美元1個月期LIBOR報3.87529%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.8502%，終止連續4日擴闊，利差是2022年11月10日後最高，當日差距為-0.83%
對上一次終止連續4日擴闊，是2022年11月07日，當日利差報-0.6636%。
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