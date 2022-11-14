受中國下發促樓市發展16條措施提振，內房股急升，防疫和地產接連放鬆亦利好市場氣氛，恒指今早高開673點，高位升685點，高見18011.64點，是10月6日18143.85點後最高，其後升幅收窄，低位升259點，半日高低波幅426點。科指國指亦創10月6日後新高。