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恒指半日升505點 18000點復失 碧桂園升40% 龍光升50%

受中國下發促樓市發展16條措施提振，內房股急升，防疫和地產接連放鬆亦利好市場氣氛，恒指今早高開673點，高位升685點，高見18011.64點，是10月6日18143.85點後最高，其後升幅收窄，低位升259點，半日高低波幅426點。科指國指亦創10月6日後新高。

恒指半日升505點或2.92%，報17831點，大市成交金額1259億元；國指升199點或3.4%，報6067點。恒生科技指數收報3615點，升3.54%。

藍籌股成交金額635.46億元，佔大市成交50.47%；科指成份股成交金額306.64億元，佔大市成交24.35%；國指成份股成交金額544.54億元，佔大市成交43.25%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。工行（1398）、中行（3988）、中銀香港（2388）拖累大市。

藍籌66隻升，7隻下跌，0隻無升跌。碧桂園（2007）升40.63%，收報3.15元，是升幅最大的藍籌，中銀香港（2388）跌3.14%，收報24.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）收報19.48元，升17.49%；跌幅最大的是攜程（9961）收報225.8元，跌3.83%。

恒指升穿50天線(17231.75點)，上試100天線(18893.79點)。科指高於50天線(3466.21點)，上試100天線(3970.82點)。

北水南下合計淨流出20.76億元，較上日增加90.86%，連續第2日流出，累計流出31.63億元，對上一次連續2日淨流出是8月24日。南水北上合計淨流入130.89億元人民幣，較上日減少10.75%，連續第2日流入，累計流入277.55億元。

內房16項救助措施推出，中海外（0688）收報20.45元，升11.14%；龍湖（0960）收報22.35元，升22.8%；華潤置地（1109）收報34.4元，升12.79%；碧桂園（2007）收報3.15元，升40.63%。

非藍籌內房勁升，龍光地產（3380）收報1.13元，升50.67%；時代中國（1233）收報1.2元，升42.86%；融信中國（3301）收報0.83元，升40.68%；合景泰富（1813）收報1.92元，升40.15%；雅居樂（3383）收報3.15元，升38.77%；禹洲（1628）收報0.385元，升35.09%；

中駿集團（1966）收報0.82元，升30.16%；新城發展（1030）收報3.82元，升24.84%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國黃金國際（2099）收報22.05元，升0.23%。零跑（9863）收報21元，升2.94%。名創優品（9896）收報13.66元，升4.27%。南戈壁（1878）收報1.1元，跌1.79%。威雅利（0854）收報2.71元，無升跌。

火幣科技（1611）：1810萬美元加密貨幣無法從FTX提取。收報3.5元，跌14.84%。

遠洋服務（6677）購入母公司遠洋集團（3377）北京深圳物業。遠洋服務收報2.26元，升14.72%。遠洋集團（3377）收報0.88元，升22.22%。

中梁（2772）暫停支付境外債務本金及利息。收報0.74元，升25.42%。

復星醫藥（2196）控股子公司減持BioNTech。收報23.8元，升2.81%。

廣南集團（1203）5280萬元購工廈單位。收報0.6元，升1.69%。

國泰（0293）續增內地航班航點。收報7.56元，跌3.82%。

Hypebeast（0150）發盈警料由盈轉虧，虧損最多5000萬元。見52周低0.46元，收報0.48元，跌2.04%。

穆迪降碧桂園（2007）評級至Ba3。收報3.15元，升40.63%。

新秀麗（1910）上季銷售額升42%，今年首9個月轉賺1.15億美元。收報18.92元，升1.61%。

非凡中國（8032）首三季純利跌70%，Clarks季內貢獻4億元利潤。收報1.05元，升3.96%。

堡獅龍（0592）首三季持續經營業務收益跌19%。收報0.355元，升2.9%。

龍源電力（0916）上月發電量増20%。收報9.98元，升1.63%。

巴菲特再沽比亞迪（1211）套現11.4億，持股降至16.62%。收報193.8元，升0.21%。

破頂股表現

破頂股包括，洪九果品（6689）創上市新高，見54元，收報51元，升8.4%；三生製藥（1530）創52周高，見7.43元，收報7.32元，升0.41%；石藥集團（1093）創52周高，見10.36元，收報10.2元，升7.48%；康德萊醫械（1501）創52周高，見30.95元，收報29.9元，跌1.64%；石藥（1093）創52周高，見10.36元，收報10.2元，升7.48%；佳兆業資本（0936）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升3.77%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見15.26元，收報14.98元，升7%；eprint（1884）創52周高，見0.435元，收報0.33元，跌17.5%。

破底股方面

5隻股份創上市新低，包括亨得利（3389）低見0.207元，收報0.22元，升5.26%；瑞風新能源（0527）低見0.063元，收報0.065元，跌10.96%；東原仁知（2352）低見7.8元，收報7.8元，跌2.5%；德利機械（2102）低見0.205元，收報0.205元，跌4.65%；多想雲（6696）低見1.63元，收報1.67元，跌6.18%。

9隻股份創52周低，包括鱷魚恤（0122）低見0.147元，收報0.149元，升0.68%；Hypebeast（0150）低見0.46元，收報0.48元，跌2.04%；麗展（0488）低見1.94元，收報1.98元，跌14.29%；康健（3886）低見0.31元，收報0.33元，升3.13%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌；保集健康（1246）低見0.09元，收報0.102元，跌4.67%；贏家時尚（3709）低見9.15元，收報9.26元，跌1.8%；麗新製衣（0191）低見1.8元，收報1.8元，跌22.41%；麗豐控股（1125）低見4.43元，收報5元，跌16.53%。

異動股

上升異動股，包括，德信中國（2019）收報1.38元，升150.91%；天譽（0059）收報0.066元，升65%；港龍中國地產（6968）收報0.81元，升62%；弘陽地產（1996）收報0.44元，升57.14%；龍光地產（3380）收報1.13元，升50.67%；時代中國（1233）收報1.2元，升42.86%；融信中國（3301）收報0.83元，升40.68%；碧桂園（2007）收報3.15元，升40.63%；合景泰富（1813）收報1.92元，升40.15%。

下跌異動股，包括，麗新製衣（0191）見52周低1.8元，收報1.8元，跌22.41%；eprint（1884）創52周高，見0.435元，收報0.33元，跌17.5%；麗豐控股（1125）見52周低4.43元，收報5元，跌16.53%；火幣科技（1611）收報3.5元，跌14.84%；邁博藥業（2181）收報0.35元，跌14.63%；麗展（0488）見52周低1.94元，收報1.98元，跌14.29%；霸王（1338）收報0.039元，跌13.33%；金匯（8160）收報0.051元，跌12.07%；慕容家居（1575）收報0.171元，跌11.4%；瑞風新能源（0527）創上市新低，見0.063元，收報0.065元，跌10.96%；碧瑤綠色（1397）收報0.42元，跌10.64%。

 

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