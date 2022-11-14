Siew Meng Tan表示，雖然在防疫封控下，中國的情勢非常不穩，但匯豐未來兩年仍在其他4個城市擴張。Tan認為，對於中國的富有客戶來說，他們 70-80%的財富仍留在境內。如果真的希望能夠很好地支持他們，就應該確保能夠給予他們在岸支持。

Tan表示，匯豐的私人銀行業務今年增加了約 100名員工，使其在岸員工人數超過150 人。她補充，該銀行已從當地銀行和資產管理公司聘請員工，並借調員工到中國。

Tan拒絕透露未來幾年的擴張目標，但她表示，防疫限制一直是一個挑戰。

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