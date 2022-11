馬斯克在 Twitter 上回覆針對比特幣未來一年後的價格話題時表示:「比特幣會成功,但會經歷漫長寒冬。」

根據報價平台Coindesk,比特幣最新報16,703美元,過去24小時微升0.1%。

BTC will make it, but might be a long winter

