公司指，香港作為主要市場之一，在莫德納的亞太區戰略和商業願景中佔重要地位。吳楚珊將帶領莫德納香港，集中探索本地醫藥及生物科技研究和合作機會。莫德納將積極參與推動香港醫療科技的創新發展，在市場上建立影響力，並擴大生產 mRNA 治療藥物，貢獻香港和更廣泛地區，包括大灣區。

莫德納香港區總經理吳楚珊表示，「莫德納正積極於香港和亞太地區開展業務，能在此關鍵時刻加入公司，我感到十分榮幸。通過與政府和其他持份者緊密合作，我們致力展現 mRNA 技術的力量，對抗新型冠狀病毒，並將技術應用於各個醫學領域，包括傳染病、腫瘤及免疫學、罕見病、心血管疾病和自體免疫性疾病等的研究」。

公司指，吳楚珊將致力提升大眾對 mRNA 技術的認識，並在香港建立由多名醫學和生物技術專家組成的顧問團隊，與主要持份者緊密合作，拓展莫德納在香港的業務發展。莫德納於2022年2月宣佈擴大其在亞洲的商業網絡，並在亞洲多地增設子公司，是次任命安排正是業務拓展計劃的一部分。

吳楚珊在藥業界有超過25年經驗，曾於羅氏大藥廠香港和阿斯利康（香港）等製藥公司，擔任各種領導職務。在加入莫德納前，吳楚珊擔任瑞士諾華製藥（腫瘤科）香港總經理，負責監督企業收益、銷售和營銷策略，並規劃重點產品策略。此外，吳楚珊亦在管理持分者關係方面擁有豐富經驗，一直積極投入本港醫療和創新領域的發展。吳楚珊亦曾擔任香港衛生署轄下藥劑業及毒藥管理局委員會成員，以及香港中文大學一期臨床研究中心的委員及顧問。

其他報道

馬斯克：比特幣會成功 但會經歷漫長寒冬

撐港片 新城市廣場協辦電影宣傳The Point會員可換領戲票

IMF：經濟下行風險變成現實 世界前景比上月更悲觀

匯豐私人銀行業務據報在中國加快擴張 上月首進入國西南地區開展業務

拜登會見習近平 將爭取避免中美關係進一步惡化

恒指半日升505點 18000點復失 碧桂園升40% 龍光升50%

國泰料明年底客運運力達疫情前約70% 冀2024年恢復至疫情前水平

滬指半日升穿3100點 創板指獨憔悴 失守2400點

據報澳門新賭牌主需投資逾千億 金沙銀娛各200億

港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止8連跌