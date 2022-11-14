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Moderna在港成立辦公室 擴大生產mRNA藥物

莫德納(Moderna)(美；MRNA)公布，於香港成立辦公室並任命吳楚珊為總經理。莫德納稱，將擴大生產 mRNA 治療藥物，貢獻香港、大灣區。莫德納商業疫苗高級副總裁 Patrick Bergstedt 表示，將把mRNA技術解決方案擴展至香港及亞太地區。

公司指，香港作為主要市場之一，在莫德納的亞太區戰略和商業願景中佔重要地位。吳楚珊將帶領莫德納香港，集中探索本地醫藥及生物科技研究和合作機會。莫德納將積極參與推動香港醫療科技的創新發展，在市場上建立影響力，並擴大生產 mRNA 治療藥物，貢獻香港和更廣泛地區，包括大灣區。

莫德納香港區總經理吳楚珊表示，「莫德納正積極於香港和亞太地區開展業務，能在此關鍵時刻加入公司，我感到十分榮幸。通過與政府和其他持份者緊密合作，我們致力展現 mRNA 技術的力量，對抗新型冠狀病毒，並將技術應用於各個醫學領域，包括傳染病、腫瘤及免疫學、罕見病、心血管疾病和自體免疫性疾病等的研究」。

公司指，吳楚珊將致力提升大眾對 mRNA 技術的認識，並在香港建立由多名醫學和生物技術專家組成的顧問團隊，與主要持份者緊密合作，拓展莫德納在香港的業務發展。莫德納於2022年2月宣佈擴大其在亞洲的商業網絡，並在亞洲多地增設子公司，是次任命安排正是業務拓展計劃的一部分。

吳楚珊在藥業界有超過25年經驗，曾於羅氏大藥廠香港和阿斯利康（香港）等製藥公司，擔任各種領導職務。在加入莫德納前，吳楚珊擔任瑞士諾華製藥（腫瘤科）香港總經理，負責監督企業收益、銷售和營銷策略，並規劃重點產品策略。此外，吳楚珊亦在管理持分者關係方面擁有豐富經驗，一直積極投入本港醫療和創新領域的發展。吳楚珊亦曾擔任香港衛生署轄下藥劑業及毒藥管理局委員會成員，以及香港中文大學一期臨床研究中心的委員及顧問。

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