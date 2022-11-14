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官媒稱「外防輸入內防反彈」策略符合中國國情 但未提及「動態清零」

官媒《人民日報》發表署名文章《堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略》，指出「外防輸入、內防反彈」的總策略，是符合中國國情、經過實踐檢驗的有效舉措，「路子是對的，效果是好的，是我國防控疫情的制勝法寶。」然而，全文並未提及「動態清零」。

今年以來，全國本土疫情發生的頻次明顯增多，疫情波及的地區和範圍比較廣。中國外防輸入、內防反彈的壓力不斷加大，防控形勢仍然嚴峻復雜。文章指出，愈是在這個時候，愈是要保持頭腦清醒、保持戰略定力、保持必勝信心，堅決抓好外防輸入、內防反彈工作，舉措更精準、作風更扎實，盡最大可能切斷傳染源、控制疫情波及範圍，堅決防止疫情新燃點。

傳染病的蔓延擴散，與風險人員的流動關系密切。風險人員的流動量愈大、流動的速度愈快、流動的頻率越高，傳染病傳播擴散的速度就愈快﹔風險人員的流動距離愈遠，疫情傳播的地域範圍就愈大。

有見及此，文章認為，中國要堅持外防輸入，就是要密切跟蹤和分析全球疫情走勢，加強口岸衛生檢疫，優化入境流程，把人、物、環境同防要求貫徹到位，快速精準識別和管控風險源、風險點，做好從境外到國門、從國門到家門的全鏈條防控，堅決築起應對境外疫情輸入風險的堅固防線。堅持內防反彈，就是要健全完善及時發現、快速處置、精準管控、有效救治的常態化防控機制，嚴格落實早發現、早報告、早隔離、早治療要求，提升本土聚集性疫情應急處置能力，始終繃緊疫情防控這根弦，確保疫情不出現反彈。

不過，全文並未提及「動態清零」政策。中共二十大前，《人民日報》曾連續兩日發文，堅持「動態清零」。中共中央政治局常務委員會上周召開會議，部署進一步優化防控工作的二十條措施，包括放寬檢疫入境改為「5+3」，同時取消入境航班熔斷機制等，強調要落實「外防輸入、內防反彈」總策略，貫徹「動態清零」總方針。

 

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