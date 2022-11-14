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恒指收市升294點 年內低位反彈20% 國指彈21% 科指彈30 成交2049億 5個月最多

聯儲局理事Waller今早發表鷹派講話，稱停止加息前還有「一段路程」，美期反覆回落、美10年期債息升至3.9024%水平，美匯指數反彈0.5%，MSCI亞太指數漲幅收窄。周末傳出內地推16條金融支持內房措施，分析師雖稱恐治標不治本，不過內房仍爆升。而在防疫和地產接連放鬆下，市場認為預示經濟問題重新成為中國政府工作重心。三大指數今早開市大升創1個月高，其後升幅收窄，但仍創1個月收市新高。恒指兩日累升1538點。

恒指收市價較10月所創的年內低位累計反彈20.7%；國指累彈21.5%；科指則反彈30.6%。

恒指今早高開673點，曾升最多685點，高見18011.64點，是10月6日18143.85點後最高，其後升幅收窄至低位僅升193點，全日高低波幅493點。

恒指收市升294點或1.7%，報17619點，大市成交金額2049億元，較上日增加12.23%，是5月31日2456.02億元成交後最多；國指升112點或1.92%，報5979點。恒生科技指數收報3554點，升1.8%。

藍籌股成交金額1051.06億元，佔大市成交51.29%；科指成份股成交金額505.86億元，佔大市成交24.68%；國指成份股成交金額887.64億元，佔大市成交43.32%。

友邦（1299）、騰訊（0700）、匯控（0005）貢獻恒指較多。美團（3690）、建行（0939）、工行（1398）拖累大市。

藍籌53隻升，16隻下跌，4隻無升跌。碧桂園（2007）升45.54%，收報3.26元，是升幅最大的藍籌，中銀香港（2388）跌4.52%，收報24.3元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是阿里健康（0241）收報5元，升15.74%；跌幅最大的是攜程（9961）收報221元，跌5.88%。

恒指續高於50天線(17227.52點)，受制於100天線(18891.67點)。科指續高於於50天線(3464.99點)，受制於100天線(3970.22點)。

北水南下合計淨流出40.95億元，較上日增加276.53%，連續第2日流出，累計流出-51.82億元。南水北上合計淨流入166.02億元人民幣，較上日增加13.2%，連續第2日流入，累計流入312.68億元。

三大指數即日表現

恒指曾升最多3.96%，是11月11日後最大升幅，當日升幅為8%。今曾高見18011.64點，是10月6日18143.85點後最高。今日收市報17619.71點，是10月7日後收市新高，當日報17740.05點。連升2日，累計升1538.67點，對上一次連升2日是11月7日。

科指曾升最多5.56%，是11月11日後最大升幅，當日升幅為10.58%。今曾高見3685.72點，是10月6日3700.02點後最高。今日收市報3554.39點，是10月6日後收市新高，當日報3660.72點。連升2日，累計升381.63點，對上一次連升2日是11月7日。

國指曾升最多4.6%，是11月11日後最大升幅，當日升幅為8.58%。今曾高見6137.07點，是10月6日6238.92點後最高。今日收市報5979.8點，是10月7日後收市新高，當日報6074.65點。連升2日，累計升562.67點，對上一次連升2日是11月7日。

午後消息股表現

國泰（0293）料明年底客運運力達疫情前約70%，冀2024年恢復至疫情前水平。收報7.53元，跌4.2%。

據報澳門新賭牌主需投資逾千億，金沙（1928）銀娛（0027）各200億。金沙收報18.74元，無升跌。銀娛（0027）收報45.6元，跌0.33%。

今早及隔晚消息股表現

內房16項救助措施推出，中海外（0688）收報20.05元，升8.97%；龍湖（0960）收報21.2元，升16.48%；華潤置地（1109）收報34.1元，升11.8%；碧桂園（2007）收報3.26元，升45.54%。

非藍籌內房勁升，龍光地產（3380）收報1.04元，升38.67%；富力（2777）收報2.01元，升35.81%；雅居樂（3383）收報3.04元，升33.92%；合景泰富（1813）收報1.82元，升32.85%；時代中國（1233）收報1.11元，升32.14%；融信中國（3301）收報0.75元，升27.12%；禹洲（1628）收報0.36元，升26.32%；寶龍地產（1238）收報1.27元，升23.3%；中駿集團（1966）收報0.77元，升22.22%；美的置業（3990）收報9.23元，升18.49%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國黃金國際（2099）收報21.85元，跌0.68%。零跑（9863）收報21元，升2.94%。名創優品（9896）收報13.5元，升3.05%。南戈壁（1878）收報1.14元，升1.79%。威雅利（0854）收報2.76元，升1.85%。

火幣科技（1611）：1810萬美元加密貨幣無法從FTX提取。收報3.52元，跌14.36%。

遠洋服務（6677）購入母公司遠洋集團（3377）北京深圳物業。遠洋服務收報2.18元，升10.66%。遠洋集團（3377）收報0.84元，升16.67%。

中梁（2772）暫停支付境外債務本金及利息。收報0.7元，升18.64%。

復星醫藥（2196）控股子公司減持BioNTech。收報24.25元，升4.75%。

廣南集團（1203）5280萬元購工廈單位。收報0.6元，升1.69%。

國泰（0293）續增內地航班航點。收報7.53元，跌4.2%。

Hypebeast（0150）發盈警料由盈轉虧，虧損最多5000萬元。見52周低0.46元，收報0.48元，跌2.04%。

穆迪降碧桂園（2007）評級至Ba3。收報3.26元，升45.54%。

新秀麗（1910）上季銷售額升42%，今年首9個月轉賺1.15億美元。收報19.52元，升4.83%。

非凡中國（8032）首三季純利跌70%，Clarks季內貢獻4億元利潤。收報1.04元，升2.97%。

堡獅龍（0592）首三季持續經營業務收益跌19%。收報0.345元，無升跌。

龍源電力（0916）上月發電量増20%。收報9.8元，跌0.2%。

巴菲特再沽比亞迪（1211）套現11.4億，持股降至16.62%。收報190.5元，跌1.5%。

破頂股表現

破頂股包括，洪九果品（6689）創上市新高，見54元，收報50元，升6.27%；三生製藥（1530）創52周高，見7.46元，收報7.46元，升2.33%；石藥集團（1093）創52周高，見10.36元，收報10.14元，升6.85%；華潤醫藥（3320）創52周高，見6.55元，收報6.44元，升2.88%；康德萊醫械（1501）創52周高，見30.95元，收報29元，跌4.61%；石藥（1093）創52周高，見10.36元，收報10.14元，升6.85%；佳兆業資本（0936）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升3.77%；中國互聯網投資（0810）創52周高，見15.38元，收報14.96元，升6.86%；eprint（1884）創52周高，見0.435元，收報0.355元，跌11.25%。

破底股方面

8隻股份創上市新低，包括朗詩（0106）低見0.117元，收報0.124元，跌6.06%；亨得利（3389）低見0.207元，收報0.228元，升9.09%；新世紀醫療（1518）低見0.475元，收報0.5元，無升跌；瑞風新能源（0527）低見0.063元，收報0.07元，跌4.11%；東原仁知（2352）低見7.8元，收報8.2元，升2.5%；德利機械（2102）低見0.201元，收報0.201元，跌6.51%；多想雲（6696）低見1.63元，收報1.65元，跌7.3%；賓仕國際（1705）低見0.203元，收報0.255元，跌3.77%。

18隻股份創52周低，其中十隻包括，超智能控股（1402）低見0.295元，收報0.35元，升4.48%；1957 & Co.（8495）低見0.245元，收報0.245元，跌5.77%；東勝旅遊（0265）低見0.034元，收報0.037元，跌9.76%；鱷魚恤（0122）低見0.147元，收報0.147元，跌0.68%；Hypebeast（0150）低見0.46元，收報0.48元，跌2.04%；麗展（0488）低見1.8元，收報1.8元，跌22.08%；神冠控股（0829）低見0.25元，收報0.26元，無升跌；尖沙咀置業（0247）低見21.78元，收報21.78元，無升跌；康健（3886）低見0.3元，收報0.3元，跌6.25%；亞洲聯合基建（0711）低見0.52元，收報0.53元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，德信中國（2019）收報1.16元，升110.91%；港龍中國地產（6968）收報0.81元，升62%；弘陽地產（1996）收報0.44元，升57.14%；天譽（0059）收報0.06元，升50%；碧桂園（2007）收報3.26元，升45.54%；協鑫新能源（0451）收報1.04元，升44.44%；龍光地產（3380）收報1.04元，升38.67%；開拓藥業（9939）收報0.7元，升37.35%；富力（2777）收報2.01元，升35.81%。

下跌異動股，包括，麗新製衣（0191）見52周低1.7元，收報1.77元，跌23.71%；麗展（0488）見52周低1.8元，收報1.8元，跌22.08%；匯安智能科技（8379）見52周低0.085元，收報0.092元，跌20%；麗豐控股（1125）見52周低4.43元，收報4.99元，跌16.69%；火幣科技（1611）收報3.52元，跌14.36%；閩港控股（0181）收報0.116元，跌12.78%；AV Concept（0595）收報0.43元，跌12.24%；華新手袋（2683）見52周低0.285元，收報0.295元，跌11.94%；築友智造（0726）收報0.42元，跌11.58%；新東方（9901）收報19.6元，跌11.51%；豐德麗（0571）收報0.35元，跌11.39%。

 

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