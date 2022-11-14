調查顯示，數碼支付日趨普及。在受訪的內地大灣區消費者中，有76%表示可自如使用數碼支付，在香港亦有68% 。香港與大灣區的數碼消費及支付仍有差異，畢馬威中國香港消費品及零售行業主管合夥人許昭淳指，是由於兩地的消費模式不同，香港地方較小，亦較方便，而兩地的數碼支付亦有上升趨勢。林潔貽補充，隨消費劵推出有助帶動本港的消費數碼化。

調查亦指出，有分別逾8成及6成的大灣區及香港消費者表示會光顧擁有共同社會價值觀的品牌，反映他們更重視零售商的ESG表現。同時，他們希望作出更具可持續性的消費決定時能獲得優惠。

匯豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席圭管姚宇翠表示，隨著企業採用電子支付的比率持續上升，於2022年上半年，支援主流電子付款方式的匯豐收款服務方案 「智豐收」於香港及内地的交易宗數按年上升75%。她又認為，為提供流暢的購物付款體驗，應用程式介面 (API)、數據分析及其他先進科技等將會引領零售業未來發展。

香港貨品編碼協會早前加入金管局推出的商業數據通（CDI），林潔貽表示，其協會的「通商易」系統為企業處理訂單、貨運，貨存等數據，經過企業同意後可透過平台分享數據，傳送訂單等，相信加入CDI後，在數據保護，及獲得企業的共識上會做得更好。

調查向香港及内地9個大灣區城市共2,065名消費者以及342名零售行業行政人員進行調查，探討零售生態環境受全球新冠疫情衝擊下，大灣區企業和消費者如何融入最新趨勢與科技發展。

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