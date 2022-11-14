經調整淨利潤4.17億元，同比增長126.6%，環比增長87.3%。經調整淨利潤率為15.1%，創歷史新高，2021年同期為6.9%，前一季度為9.6%。毛利率為35.7%，亦創歷史新高，2021年同期為27.4%，前一季度為33.3%。

名創優品門店的數量截至2022年9月30日為5,296家，同比增長425家，環比增長97家。內地店為3,269家，同比增長234家，環比增長43家。海外店數量為2,027家，同比增長191家，環比增長54家。

名創優品的首席財務官兼執行副總裁張賽音表示，「展望十二月份季度，我們預計海外市場將繼續強勁增長。同時，得益於我們品牌升級工作的持續深入、海外業務的穩步復蘇，以及海外市場直營業務的盈虧平衡，我們的利潤表現將同比提升。我們在資本層面將繼續在預算、成本控制和資本分配方面保持紀律，並致力於持續穩定的財務表現」。

公司指，COVID的發展態勢仍不明朗，區域性疫情爆發將持續影響業務，公司將依賴其應急計劃靈活應變，時刻準備來應對複雜的市場狀況。

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