零跑汽車（9863）公布，第三季汽車總交付量為35,608輛，按年增加186%，期內收入42.87億元人民幣(下同)，按年增398.5%，按季增38.8%。
2022年第三季度的T03交付量為17,790輛，按年增加48%；第三季度的C11交付量為17,257輛，增加6,721%；C01交付量為561輛，C01從9月開始交付。
截至9月30日，公司的銷售網絡持續擴張，共有490家門店，覆蓋156個城市。
第三季度的毛損率為8.9%，較2021年同期的毛損率44.5%持續改善，第二季度為毛損率25.6%。第三季度權益持有人應佔虧損為13.39億元，2021年同期為7.19億元，2022年第二季度為14.01億元。
第三季度經營活動所用現金淨額為1.69億元，去年同期為3.69億元，2022年第二季度為1.95億元。
創始人、董事長兼首席執行官朱江明將在2022年第四季度發佈C11增程版車型。
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