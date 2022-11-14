至於在熊市情境下，大摩對恒指目標由12200點上調至12300點，相當於預測明年12月市盈率6.6倍。在牛市情境下，目標由21400點調高至22200點，相當於預測明年12月市盈率9.9倍。

此外，大摩亦上調國指目標。在基本情境下，國指目標由5680點上調至6150點，相當於預測明年12月市盈率7.7倍。在牛市情境下，目標由7000點上調至7450點；在熊市情境下，目標由3840點上調至4000點。

大摩表示，內地上周公布的新冠控制指南，預示未來或會加大努力以實現重新開放，未來3至6個月的執行仍然是關鍵。

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