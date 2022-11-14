摩根士丹利發表2023年中國資本市場報告，上調恒指目標。大摩指，在基本情境下，將恒指目標由16900點上調至18200點(延伸至明年12月)，相當於預測明年12月市盈率8.7倍，預測恒指成份股於2022年至2024年每股盈利增長分別為2%、8%及11%。
至於在熊市情境下，大摩對恒指目標由12200點上調至12300點，相當於預測明年12月市盈率6.6倍。在牛市情境下，目標由21400點調高至22200點，相當於預測明年12月市盈率9.9倍。
此外，大摩亦上調國指目標。在基本情境下，國指目標由5680點上調至6150點，相當於預測明年12月市盈率7.7倍。在牛市情境下，目標由7000點上調至7450點；在熊市情境下，目標由3840點上調至4000點。
大摩表示，內地上周公布的新冠控制指南，預示未來或會加大努力以實現重新開放，未來3至6個月的執行仍然是關鍵。
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