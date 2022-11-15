聯儲局副主席布雷納德稱，聯儲局縮減加息規模的時機很快將至，但同時強調還沒有準備好停下緊縮的步伐。布雷納德沒有明確說12月份加息步伐放慢到50個基點，也沒有詳細說明「很快」的含義。美股向下。美中首腦峰會達成六項共識，為防止兩國陷入衝突邁出了多年來最大的一步。美2年期10年期債息續倒掛，屆乎49.151基點至56.083基點，收報54.143點。美3個月10年期債息續倒掛，屆乎27.611基點至35.664基點，收報31.858基點。