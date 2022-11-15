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聯儲局官員稱未準備好停止加息 美股向下 道指跌211點

聯儲局副主席布雷納德稱，聯儲局縮減加息規模的時機很快將至，但同時強調還沒有準備好停下緊縮的步伐。布雷納德沒有明確說12月份加息步伐放慢到50個基點，也沒有詳細說明「很快」的含義。美股向下。美中首腦峰會達成六項共識，為防止兩國陷入衝突邁出了多年來最大的一步。美2年期10年期債息續倒掛，屆乎49.151基點至56.083基點，收報54.143點。美3個月10年期債息續倒掛，屆乎27.611基點至35.664基點，收報31.858基點。

道瓊斯工業平均指數收跌211點，跌幅0.63%，報33536點。標普500指數收跌35點，跌幅0.9%，報3957點。納斯達克綜合指數收跌127點，或1.13%，報11196點。

聯合健康跌1.6%，報513.75美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累54點，而強生升1.57%，報171.91元，貢獻道指17點。

科技股方面，蘋果收市報148.28元，跌0.94%，谷歌母公司Alphabet收市報95.7元，跌0.73%，亞馬遜收市報98.49元，跌2.28%，Facebook收市報114.22元，升1.06%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.14%，報432點。德國DAX指數收漲0.63%，報14313點；法國CAC 40指數漲0.23%，報6609點；英國富時100指數收漲0.92%，報7385點。

 