個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.43%，折合報261.73元；阿里巴巴（9988）跌1.66%，折合報69.87元；美團（3690）升0.17%，折合報156.76元；匯控（0005）升1.22%，折合報44.12元；建行（0939）升0.19%，折合報4.57元。

道期現升0.166%；標期現升0.21%；納期現升0.31%。日股變動不大，現升0.26點，韓股現升0.28%，澳股現跌0.12%。

VIX指數隔晚升5.37%或1.21點，報23.73點。

紐油現跌0.6%或0.52美元，報85.35美元；布油現跌2.96%或2.84美元，報93.14美元；金價現跌0.13%或2.47美元，報1768.93美元；LME 銅期貨隔晚跌1.38%或117.5美元，報8375美元。美國10年期債息現升0.34%或0.0132厘，報3.8668厘。

今日焦點股份可留意：

碧桂園（2007）折讓17.79%，2.68元配股，籌38億。

多間公司最快今日公布業績，包括，法拉帝（9638）、興勝創建（0896）、金山軟件（3888）、敏華控股（1999）、高鑫零售（6808）、騰訊音樂（1698）等。

皓文（8019）確認上周三監管機構到過辦事處。

電視廣播（0511）（TVB）主席許濤表示，TVB擬擁抱科技、大數據及移動互聯網的機遇。

舜宇（2382）斥11.1億元人民幣入股重慶螞蟻消費金融，持6％股權。

阿里（9988）減持商湯（0020）8000萬股套現逾1.4億。

零跑汽車（9863）第三季交付量增1.8倍，收入增3.9倍。

名創優品（9896）首季純利增1.6倍，經調整淨利潤率、毛利率創新高。

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